Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.

El cruce de Rafá reabre oficialmente en ambas direcciones para el paso limitado de personas El paso de Rafá, en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, ha reabierto este lunes sus puertas, si bien de forma limitada y permitiendo únicamente el paso de personas, no de camiones con ayuda humanitaria, en el marco del acuerdo alcanzado el octubre eentre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino. La reapertura incluye los permisos para que 150 palestinos, principalmente pacientes y heridos, salgan al día de la Franja, mientras que 50 podrán regresar a Gaza desde territorio egipcio, previa notificación de sus identidades a Israel para que realice comprobaciones de seguridad.

Trump reitera su amenaza de atacar Irán tras la advertencia de Jamenei sobre un conflicto regional El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido este domingo en amenazar a Irán con efectuar un ataque contra su territorio si las autoridades de este país no acceden a cerrar un acuerdo en materia nuclear. "¿Por qué no iba a decir eso?", ha respondido a la prensa congregada en su residencia de Mar-a-Lago, Florida, en alusiones a las declaraciones del líder supremo iraní, Alí Jamenei, quien ha advertido de que un nuevo ataque de Washington a su país desatará esta vez un conflicto regional.

Otros dos palestinos muertos Dos palestinos han muerto y varios más han resultado heridos este domingo en ataques israelíes en distintos puntos de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre del año pasado. Uno de los fallecidos el Jaled Hammad Ahmed Dahliz, de 63 años, muerto en un bombardeo de un dron israelí en Al Shakush, al noroeste de la ciudad de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, según fuentes médicas gazatíes citadas por el diario 'Filastín'.

Irán declara "terroristas" a los ejércitos de los países de la UE, tras la sanción a la Guardia Revolucionaria Irán declaró este domingo que considera terroristas a los ejércitos de los países de la Unión Europea (UE), en represalia por la decisión del bloque comunitario de declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní tras las represión de las protestas. "De conformidad con el artículo siete de la Ley de Medidas Recíprocas frente a la designación del Cuerpo de Guardianes como organización terrorista, los ejércitos de los países europeos serán considerados grupos terroristas", señaló el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, durante una sesión en la cámara, según informó la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia.

Israel retrasa hasta mañana la reapertura del paso de Rafah para personas El cruce de personas a través del paso de Rafah, en la frontera entre Gaza y Egipto, comenzará finalmente este lunes, según el organismo militar israelí a cargo de los asuntos civiles en los territorios ocupados (COGAT), que el viernes informó de que la reapertura sería este domingo. "Se espera que el movimiento de residentes en ambas direcciones, entrada y salida hacia y desde Gaza, comience mañana", señaló hoy el COGAT en un comunicado. Horas antes, este organismo había indicado que Rafah estaba "abierto", si bien se encontraba en una fase piloto preliminar y los actores implicados estaban aún llevando a cabo "preparaciones preliminares" previas al movimiento de la población.

Israel anuncia que Médicos sin Fronteras dejará de su actividad en Gaza el 28 de febrero Médicos sin Fronteras (MsF) saldrá de Gaza y dejará de funcionar en el enclave palestino el 28 de febrero por no haber entregado a Israel el listado de sus trabajadores, anunció este domingo el Ministerio de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, que registra a las organizaciones que trabajan en los territorios ocupados palestinos. "Ayuda humanitaria, sí. Ceguera en materia de seguridad, no. Lamentablemente, MSF vuelve a demostrar una falta de transparencia y a actuar motivada por intereses irrelevantes", dijo el ministro de la cartera, Amichai Chikli, en el comunicado.El Ministerio acusa a la ONG de cambiar "abruptamente" su posición respecto a la exigencia de entrega de las listas de sus trabajadores en la Franja de Gaza, algo que rechazan e estas organizaciones, que temen por la seguridad de sus empleados gazatíes.

Jameneí advierte a EEUU de que cualquier conflicto derivará en una guerra regional El líder supremo de Irán, Alí Jameneí, aseguró este domingo que las recientes amenazas de Estados Unidos no asustan al pueblo iraní y advirtió de que cualquier conflicto derivará en una guerra regional. “Los estadounidenses deben saber que si inician una guerra, esta vez será una guerra regional”, afirmó Jameneí durante un encuentro con miles de personas con motivo del aniversario del regreso histórico del fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruholá Jomeiní, a Irán desde el exilio, diez días antes del triunfo de la Revolución Islámica de 1979. La máxima autoridad política y religiosa de Irán aseguró que su país no comenzará un conflicto, pero “dará un golpe firme a cualquiera que le ataque”, en referencia a Estados Unidos, que ha desplegado una gran flota cerca de las aguas iraníes en el golfo Pérsico y ha amenazado con iniciar una guerra si no llega a un acuerdo con Teherán sobre su programa nuclear.

La reapertura del paso de Rafah está aún en una fase "piloto" de preparativos, según Israel El Cogat, el brazo militar israelí que gestiona los asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados, informó de que realiza este domingo una "fase piloto" de "preparativos preliminares" en el paso de Rafah, que conecta Gaza con Egipto, y confirmó que aún no está operativo para el paso de palestinos. En un comunicado enviado a EFE, el Cogat afirma que dicha "fase piloto inicial" se realiza "en coordinación con la Misión de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea (EUBAM), Egipto y todas las partes interesadas pertinentes". En su nota, el organismo israelí asegura que el paso se abrió este domingo para el paso limitado de residentes "de conformidad con el acuerdo de alto el fuego y una directiva de la cúpula política", pero, acto seguido, añade que aún no pueden pasar por allí personas.

Irán asegura que está avanzando con EEUU en la creación de un "marco de negociaciones" Despues de varios días de declaraciones amenazantes y del despliegue militar estadounidense cerca de aguas iraníes, este domingo la situación entre Washington y Teherán apunta a una posible desescalada. Así se deduce del anuncio realizado por el secretario del Consejo Supremio de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, quien sostiene que Washington y Teherán están haciendo progresos en este sentido. "Contrariarmente a la atmósfera de guerra artificial de los medios de comunicación, la formación de un marco para las negociaciones está avanzando", afirmó Larijani en X.