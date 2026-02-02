Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski asegura que febrero "será un periodo de actividad política exterior bastante intensa"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado que el mes de febrero "será un periodo de actividad política exterior bastante intensa", después de confirmar que habrá una nueva reunión trilateral con Estados Unidos y Ucrania entre el 4 y el 5 de febrero, nuevamente en Emiratos Árabes Unidos (EAU), para intentar alcanzar un acuerdo para poner fin a la invasión rusa, desatada en febrero de 2022.

"Se ha acordado celebrar una reunión trilateral a un nivel adecuado en EAU. Febrero será un periodo de actividad política exterior bastante intensa", ha dicho en un mensaje en sus redes sociales. "Esperamos que la parte estadounidense sea igual de activa, particularmente en lo relativo a las medidas para rebajar el conflicto, reduciendo los ataques (por parte de Rusia)", ha agregado.