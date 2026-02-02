Reino Unido anuncia una investigación para aclarar los vínculos entre su exembajador en Washington y Jeffrey Epstein

El goteo de nuevas informaciones sobre la relación entre Jeffrey Epstein y Peter Mandelson, embajador del Reino Unido en Washington hasta el pasado septiembre, está provocando un terremoto político en el Reino Unido. El primer ministro, Keir Starmer, ha ordenado al secretario del Gabinete —el funcionario público de más alto rango del país— que investigue los contactos mantenidos entre Mandelson y Epstein durante la etapa del primero como ministro en los gobiernos laboristas de Tony Blair y de Gordon Brown tras conocerse que compartió información sensible con el multimillonario y pedófilo estadounidense.

Según los documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Mandelson informó a Epstein de algunos de los planes del Gobierno de Gordon Brown, aprovechando su cargo como ministro de Comercio. Concretamente compartió con él un correo electrónico en el que Nick Butler, entonces asesor especial de Brown, recomendaba vender activos del Estado valorados en cerca de 20.000 millones de libras esterlinas para reducir la deuda pública y para evitar subir nuevos impuestos. Corría el año 2009 y los Gobiernos de medio mundo estaban buscando la manera de amortiguar el impacto de la crisis financiera.

Información privilegiada

El envío de esta información privilegiada pudo favorecer a Epstein y a sus contactos en el sector financiero, incluidos altos cargos del banco JPMorgan, quienes podían ver una oportunidad de negocio en la venta de activos por parte del Gobierno británico. En otro intercambio de correos, el propio Mandelson recomendó a Epstein que el entonces director ejecutivo del banco estadounidense, Jamie Dimon, “amenazara ligeramente” al ministro de Economía británico, Alistair Darling, para que diera marcha atrás en sus planes de aplicar un impuesto especial a los bonus de los banqueros.

Uno de los objetivos de la investigación anunciada este lunes por Downing Street es averiguar hasta qué punto los supuestos pagos de hasta 75.000 dólares que Epstein hizo a Mandelson entre 2003 y 2004 están relacionados con el envío, en los años posteriores, de información privilegiada sobre el Gobierno británico. Pero varios miembros del Parlamento y exaltos cargos políticos, incluido el propio Gordon Brown, consideran insuficiente la medida y han reclamado una investigación más exhaustiva.

“He escrito [al secretario del Gabinete] para solicitar que se lleve a cabo una investigación más amplia e intensiva sobre la divulgación totalmente inaceptable de documentos e información del Gobierno durante el período en que el país luchaba contra la crisis financiera mundial”, ha asegurado Brown a través de un comunicado. “Dado el interés público que suscita este asunto, he pedido que se publiquen los resultados de la investigación lo antes posible”.

Investigación criminal

Algunos diputados han ido más allá y han escrito a los altos mandos policiales para que abran una investigación criminal contra Mandelson. “No hay duda de que las acciones de Lord Mandelson fueron vergonzosas y poco éticas; la única pregunta es hasta qué punto sus acciones infringieron el código ministerial y la ley”, ha asegurado Stephen Flynn, portavoz del Partido Nacional Escocés (SNP) en la Cámara de los Comunes. Por ahora ni la Policía Metropolitana ni la fiscalía han anunciado la apertura de un proceso criminal, a pesar de las crecientes demandas.

Además de los llamamientos a aclarar los detalles de la relación entre Epstein y Mandelson, los principales líderes políticos han reclamado al Gobierno que expulse al exembajador de la Cámara de los Lores, de la que sigue formando parte a pesar de estar en excedencia. El Ejecutivo ha señalado que, para echar a Mandelson, así como para retirarle el título de Lord, es necesario iniciar un trámite legislativo específico en el Parlamento, algo que se presenta complejo. Como alternativa, Downing Street ha pedido a la Cámara de los Lores que modifique sus procesos disciplinarios para poder destituir a los miembros “que hayan desacreditado” a la institución.