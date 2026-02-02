Trump asegura que EEUU ha conversado con "altos mandos" de Cuba

Donald Trump, aseguró este domingo que Estados Unidos mantiene contactos con "altos mandos" de Cuba con el objetivo de avanzar hacia un posible acuerdo bilateral. "Veremos qué pasa", dijo, pocos días después de lanzar una ofensiva que busca asfixiar a la isla al imponer aranceles a los países que le vendan petróleo. Trump no cerró la puerta a una salida política. "Creo que vamos a llegar a un acuerdo con Cuba. Está en muy mal estado, tiene un problema humanitario", dijo a la prensa en su residencia, sin ahorrarse duros comentarios sobre la situación en la mayor de las Antillas. "Cuba es una nación fallida. Lo ha sido durante mucho tiempo, pero ahora no tiene a Venezuela para apuntalarla".

El multimillonario aseguró que su administración busca una salida que contemple la situación de los miles de cubanos que emigraron a Estados Unidos y mantienen vínculos familiares en la isla. "La gente que vino aquí fue tratada horriblemente por Cuba. Quiero que sean cuidados y que puedan volver. Tienen familia allá, no han podido verlos en muchos años".

El pasado jueves, Trump firmó una orden ejecutiva con sanciones económicas a los países que comercialicen petróleo con Cuba. La medida obedece a "las políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Cuba están diseñadas para perjudicar a Estados Unidos y apoyar a países hostiles, grupos terroristas transnacionales y agentes malignos y adversarios, entre ellos el Gobierno de la Federación de Rusia, la República Popular China, el Gobierno de Irán, Hamás y Hezbolá".

La potencia económica y militar aseguró enfrentar "una amenaza inusual y extraordinaria" de una isla inmersa en una profunda crisis económica y social. "Tengo el deber imperativo de proteger la seguridad nacional y la política exterior de este país", señaló Trump en su orden ejecutiva. "En contra de los intereses y la política exterior de los Estados Unidos, el régimen comunista desestabiliza la región mediante la migración y la violencia".

Noticias relacionadas

La Habana acusó a Washington de querer provocar un genocidio y recurre al "chantaje" y la "extorsión". El ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, dijo que la Casa Blanca "pretende presentar a Cuba como una amenaza que no es". El papa León XIV manifestó su profunda preocupación por la situación en la isla e hizo un llamado urgente a la asistencia y protección de la población civil.