Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ayuntamiento ViviendasVenta VPO AlicanteAbsueltos violación grupalOferta empleo GeneralitatConsulado ArgeliaJabalíes AlicanteProhibición RR SS menores
instagramlinkedin

Investigación

Detenido el exmarido de Jill Biden, mujer de Joe Biden, por el asesinato de su actual esposa

William Stevenson, de 77 años, está acusado de la muerte el pasado mes de diciembre de Linda Stevenson, de 64 años

William Stevenson, ex marido de Jill Biden.

William Stevenson, ex marido de Jill Biden. / AP

EFE

Nueva York

Las autoridades del condado de New Castle (Delaware) informaron este martes de que han detenido al exmarido de Jill Biden, exprimera dama de Estados Unidos durante el mandato de Joe Biden (2021-2025), por presuntamente asesinar a su actual esposa el pasado diciembre.

William Stevenson, de 77 años, ha sido acusado por un gran jurado de asesinato en primer grado por presuntamente matar a su mujer Linda Stevenson, de 64 años, el 28 de diciembre, según un comunicado.

El sospechoso fue detenido la víspera y posteriormente fue procesado y enviado al centro penitenciario Howard Young tras no pagar una fianza en efectivo de 500.000 dólares.

En diciembre, la policía había difundido en un comunicado que los agentes respondieron a una llamada por una disputa doméstica en la residencia del matrimonio en Wilmington. Al entrar en la vivienda, las autoridades hallaron a Linda Stevenson inconsciente e intentaron salvar su vida, pero pese a los esfuerzos la mujer fue declarada fallecida momentos después.

Por ahora, la policía no ha dado más detalles de la causa de su muerte.

Jill Biden se casó con Stevenson en 1970, cuando ella tenía 18 años y él 23, y su matrimonio duró cinco años. En marzo de 1975, Jill conoció a Joe Biden, por aquel entonces senador demócrata por Delaware, y en mayo de ese mismo año se divorció de Stevenson.

Noticias relacionadas

El ahora acusado abrió en esa década The Stone Balloon Club, un bar cerca del campus de la Universidad de Delaware en Newark (Nueva Jersey) al que acudían artistas como Bruce Sprinsgteen o Dave Matthews, según NBC News.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El PSOE denuncia en Fiscalía por cinco delitos la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante
  2. Un residencial con muchas caras conocidas: los apellidos más repetidos en la polémica urbanización de viviendas protegidas de Alicante
  3. Así pinta el tiempo en Alicante con la llegada de la borrasca Leonardo: posibles lluvias y alerta amarilla
  4. La empresa de la polémica promoción de vivienda protegida de Alicante 'se borra' del Plan Vive de la Generalitat
  5. La Generalitat suspende de empleo y sueldo a un funcionario por validar datos falsos para adjudicar un piso a su mujer en la polémica promoción de Alicante
  6. Eder Sarabia, técnico del Elche: “No nos tiene que hacer daño este partido”
  7. El Elche pretende cerrar el mercado con un refuerzo en el carril diestro... como mínimo
  8. La denuncia de Domingo García, jubilado de ASJUBI40: “Por fin podré cobrar mi jubilación completa, pero no olvido a los que aún esperan”

Muere asesinado Saif al Islam Gadafi, hijo y considerado sucesor del dictador Muamar al Gadafi

Muere asesinado Saif al Islam Gadafi, hijo y considerado sucesor del dictador Muamar al Gadafi

El CEU de Elche acoge un encuentro con Cáritas Colombia sobre participación social, juventud y compromiso cívico

El CEU de Elche acoge un encuentro con Cáritas Colombia sobre participación social, juventud y compromiso cívico

Campus Cámara CEU reflexiona en Alicante sobre el valor de las marcas que conectan en la "era de la saturación"

Campus Cámara CEU reflexiona en Alicante sobre el valor de las marcas que conectan en la "era de la saturación"

La ética y la vocación de servicio, ejes del ejercicio jurídico en un panel de expertos celebrado en el CEU de Elche

La ética y la vocación de servicio, ejes del ejercicio jurídico en un panel de expertos celebrado en el CEU de Elche

El talento del CEU de Elche, reconocido en Valencia en el acto académico de San Pablo

El talento del CEU de Elche, reconocido en Valencia en el acto académico de San Pablo

Los pisos de Les Naus por dentro: así es la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante adjudicada a cargos públicos

La polémica adjudicación de viviendas protegidas caldea el pleno de Alicante

La polémica adjudicación de viviendas protegidas caldea el pleno de Alicante
Tracking Pixel Contents