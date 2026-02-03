El agresor tiene 14 años
Una profesora, en estado grave y con "pronóstico vital comprometido" tras ser apuñalada por un alumno en Francia
El suceso ocurrió en centro educativo La Guicharde de esa localidad costera de la región de Provenza-Alpes-Costa Azul y cercana a la ciudad de Tolón
EFE
Una profesora francesa de secundaria se encuentra en estado grave tras haber sido apuñalada este martes por un alumno en el aula y el agresor, de 14 años, ha sido detenido por tentativa de asesinato.
"Una profesora ha sido víctima de una agresión con arma blanca en un centro de secundaria de Sanary-sur-Mer. Mis pensamientos están inmediatamente con la víctima, su familia y toda la comunidad educativa, cuya profunda conmoción comparto", indicó en sus redes sociales el ministro de Educación francés, Édouard Geffray, quien anunció que se desplazará al lugar "inmediatamente".
El suceso ocurrió en centro educativo La Guicharde de esa localidad costera de la región de Provenza-Alpes-Costa Azul y cercana a la ciudad de Tolón (sureste).
La víctima, que fue trasladada de urgencia al hospital, tiene unos sesenta años, era profesora de artes plásticas y recibió varias puñaladas, en especial en el abdomen.
De acuerdo a los datos aportados hasta el momento por la Fiscalía de Tolón, según informó el medio público Ici, el suceso se produjo alrededor de las 14.00 horas (13.00 GMT) en plena clase.
"Su pronóstico vital está comprometido en este momento", detalló también la Fiscalía.
- El PSOE denuncia en Fiscalía por cinco delitos la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante
- Un residencial con muchas caras conocidas: los apellidos más repetidos en la polémica urbanización de viviendas protegidas de Alicante
- Así pinta el tiempo en Alicante con la llegada de la borrasca Leonardo: posibles lluvias y alerta amarilla
- La empresa de la polémica promoción de vivienda protegida de Alicante 'se borra' del Plan Vive de la Generalitat
- La Generalitat suspende de empleo y sueldo a un funcionario por validar datos falsos para adjudicar un piso a su mujer en la polémica promoción de Alicante
- Eder Sarabia, técnico del Elche: “No nos tiene que hacer daño este partido”
- El Elche pretende cerrar el mercado con un refuerzo en el carril diestro... como mínimo
- La denuncia de Domingo García, jubilado de ASJUBI40: “Por fin podré cobrar mi jubilación completa, pero no olvido a los que aún esperan”