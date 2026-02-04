"Baño de sangre": 'The Washington Post', propiedad de Bezos, recorta un tercio de su plantilla

“Un auténtico baño de sangre”. “Uno de los días más oscuros en la historia de una de las mejores organizaciones de noticias del mundo”. “Devastador”. El mundo del periodismo ha sufrido este miércoles finalmente el terremoto que venía anticipándose desde hace semanas, cuando la dirección de ‘The Washington Post’ ha comunicado el despido de aproximadamente un tercio de su plantilla, cerca de 300 trabajadores.

La sacudida en un diario con 150 años de historia que el multimillonario Jeff Bezos compró en 2013 por 250 millones de dólares es demoledora. Cierran la sección de deportes (aunque reubican a algunos redactores) y la de libros. También acaban con el principal pódcast diario de noticias.

Se ejecutan, además, profundos recortes en internacional, donde solo dejaran abiertas 12 oficinas de corresponsalías centradas en “temas de seguridad nacional” y hay también una reestructuración con recortes en local. Los tijeretazos al personal se generalizan en prácticamente todos los equipos de la redacción.

Aunque hacía semanas que se anticipaba la reestructuración, el choque cuando ha llegado este miércoles ha sido brutal. La dirección ha instado a los trabajadores a quedarse en casa, se ha organizado una reunión a la que se podían conectar en remoto y los reporteros afectados han empezado a recibir correos electrónicos que les informaban de sus despidos.

Una de las que ha recibido ese mensaje ha sido Lizzie Johson, que se encuentra en Ucrania cubriendo la guerra. En un mensaje compartido en X ha escrito "Acabo de ser despedida por 'The Washington Post' en medio de una zona de guerra. No tengo palabras. Estoy devastada".

"Reinventar periodismo y modelo de negocio"

Matt Murray, director del diario, ha hablado en la reunión por vídeo de “un amplio reseteo estratégico”, que, según ha dicho, incluirá poner el foco en las suscripciones y apoyarse más en la Inteligencia Artificial y la organización de eventosLos argumentos de la dirección pasan por los cambios que afectan al sector de las noticias, al consumo de información o a los resultados económicos de un periódico que en 2023 perdió 77 millones de dólares y 100 en 2024. Este miércoles han hablado de “reinventar el periodismo y el modelo de negocio con renovada ambición”.

Hay, no obstante, cuestiones internas que han afectado al funcionamiento y a los resultados y la recepción del Post. Desde que en 2024 se puso al frente a un controvertido equipo de gestión dirigido por el británico William Lewis (que este miércoles no ha participado en la reunión telemática con los empleados) han ido dando pasos como matar el dominical y ejecutar desde finales de 2023 cientos de bajas incentivadas para redactores, especialmente los mayores o con veteranía de más de 10 años. Los despidos hasta ahora habían sido menos frecuentes, aunque desde 2024 hubo unas cuantas decenas en varios departamentos que no eran directamente la redacción.

Otros cambios fueron más inmateriales pero si cabe más trascendentales. El diario, que poco después de que Donald Trump llegara a la presidencia por primera vez en 2017 añadió como eslogan “la democracia muere en la oscuridad” ha ido tomando en los últimos años junto a las decisiones empresariales de recortes decisiones editoriales que le acercaban al republicano.

En las últimas elecciones presidenciales, por ejemplo, optó por no publicar el editorial de apoyo que iba a dar a Kamala Harris, candidata demócrata y rival de Trump. Luego se anunció que las páginas de opinión se centrarían en la defensa de ideas de “libertades personales” y “libres mercados”, en consonancia con ideas de la nueva Administración.

Decisiones como aquellas provocaron cancelaciones de suscripciones (250.000 solo tras la no publicación del apoyo a Harris) y una fuga de lectores y de talento, con numerosos redactores mudándose a otros medios.

Las críticas de Baron

Hasta Marty Baron, que fue director del diario hasta el 2021, y que defendió fervientemente a Bezos en su tiempo al frente del Post, este miércoles ha sido demoledor.

En un escrito crítico Baron ha recordado como Bezos, en aquel momento inicial de Trump en el poder, y pese a la “brutal presión” del presidente, habló “con elocuencia y determinación de la libertad de prensa y de la misión del Post’. Pero de ese espíritu, dice, “no queda ni rastro”, Y ahora Baron denuncia que “los repugnantes esfuerzos de Bezos por congraciarse con el presidente Trump han dejado una mancha especialmente horrenda. Este es un caso de estudio de una destrucción de marca casi instantánea y autoinfligida”.

“Las ambiciones se verán drásticamente mermadas, su valiente y talentosa plantilla se reducirá aún más y a los lectores se les negará el reporterismo de terreno, basado en hechos, en nuestras comunidades y alrededor del mundo, que se necesita hoy más que nunca”, ha añadido.

Silencio de Bezos

A lo largo de las últimas semanas, y conforme se intensificaban los rumores de la reestructuración ejecutada este miércoles, numerosas voces, de dentro de la redacción y fuera, han pedido a Bezos que impidiera la sangría, pero ha hecho aparentemente oídos sordos y no se ha pronunciado.

Como recordaba en un post en X un periodista de ‘The New York Times’ repasando los datos de la fortuna y los ingresos del padre de Amazon y Blue Origin, con lo que Bezos gana en una sola semana podría hacer frente los costes del diario cinco años. Realizar y promocionar el documental de Melania Trump le ha costado 70 millones de dólares.

“Si Jeff Bezos ya no está interesado en invertir en la misión que ha definido este periódico durante generaciones ni en servir a los millones que dependen del periodismo del Post entonces el diario merece un capitán que lo esté”, ha denunciado el sindicato de trabajadores del diario.

Los despedidos este miércoles seguirán en la plantilla hasta el 10 de abril pero no se les hará trabajar. Se les mantendrá la cobertura sanitaria durante seis meses.