Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha asegurado que ha dado instrucciones para iniciar "una negociación justa y equitativa" con EEUU

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Europa Press

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Actualizar
Ver más

