Ayuntamiento ViviendasVenta VPO AlicanteAbsueltos violación grupalOferta empleo GeneralitatConsulado ArgeliaJabalíes AlicanteProhibición RR SS menores
EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

  1. El PSOE denuncia en Fiscalía por cinco delitos la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante
  2. Interesados en las polémicas viviendas protegidas de Alicante: 'Me pedían 227.000 € más 223.000 en negro. Esto es España, me dijeron en la inmobiliaria
  3. La Generalitat suspende de empleo y sueldo a un funcionario por validar datos falsos para adjudicar un piso a su mujer en la polémica promoción de Alicante
  4. Esta son las cinco zonas de Alicante donde se van a instalar cámaras y jaulas para frenar la proliferación de jabalíes
  5. Así ha resistido el vendaval la ciudad de los rascacielos: Benidorm hace balance
  6. El Ayuntamiento de Alicante ya advirtió de un posible conflicto de intereses en la polémica promoción de vivienda protegida
  7. La fábrica de baterías de Guardamar tramita una planta solar de 10 hectáreas en suelo de huerta tradicional inundable
  8. Condenado a dos años un expresidente de la ampa de Maristas en Alicante por gastarse 28.000 € en masajes, prostitución y otras compras

Elecciones en Aragón | Sigue en directo el debate a 8

La ópera “La Traviata” cuelga el cartel de “entradas agotadas”

La ópera “La Traviata” cuelga el cartel de “entradas agotadas”

"Formar profesionales con espíritu crítico y valores éticos es una responsabilidad universitaria ante el avance tecnológico"

"Formar profesionales con espíritu crítico y valores éticos es una responsabilidad universitaria ante el avance tecnológico"

El temporal atlántico de Leonardo deja en Alicante chaparrones y aviso amarillo en la costa

El temporal atlántico de Leonardo deja en Alicante chaparrones y aviso amarillo en la costa

DIRECTO | Pleno en el Senado

DIRECTO | Pleno en el Senado

Reducción de estómago para tratar la obesidad: así es la cirugía bariátrica con el Dr. Sergio Ortiz

Reducción de estómago para tratar la obesidad: así es la cirugía bariátrica con el Dr. Sergio Ortiz
