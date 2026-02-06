Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Volodímir Zelenski anunció este domingo que los próximos contactos trilaterales con Rusia y con EEUU en Abu Dabi se producirán los próximos días 4 y 5 de febrero, tras suspenderse la cita de este domingo

Residentes se reúnen alrededor de una fogata en una cocina móvil en Kiev que proporciona comida y calor a quienes se quedaron sin energía por los ataques rusos.

Residentes se reúnen alrededor de una fogata en una cocina móvil en Kiev que proporciona comida y calor a quienes se quedaron sin energía por los ataques rusos. / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

