Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Piden dimisión de BarcalaFiscalía investigará viviendas protegidasDimite Miguel Ángel SánchezAlerta naranja en AlicanteBrote de sarampiónPintadas Les NausSalvado niño asfixia
instagramlinkedin

Intento de asesinato

Tirotean al subdirector del servicio de Inteligencia Militar de Rusia en Moscú

Vladimir Alekseyev se encuentra hospitalizado y el atacante ha huido del lugar de los hechos

Una ambulancia en Moscú, en una imagen de archivo.

Una ambulancia en Moscú, en una imagen de archivo. / EP

EP

Madrid

El subdirector del servicio de Inteligencia Militar de Rusia (GRU), Vladimir Alekseyev, ha sido hospitalizado después de haber resultado herido este viernes en un intento de asesinato en la capital, Moscú, donde ha sido tiroteado por una persona no identificada, según han confirmado las autoridades.

La portavoz del Comité de Investigación de Rusia, Svetlana Petrenko, ha indicado que "una persona aún no identificada realizó varios disparos" contra el teniente general Alekseyev en un edificio residencial en Volokolasmkoye, situado en la capital, antes de "escapar del lugar".

Así, ha afirmado en un comunicado publicado en redes sociales que las autoridades han abierto un caso por intento de asesinato y posesión ilegal de armas y ha resaltado que Alekseyev se encuentra hospitalizado, sin que por ahora haya más detalles sobre la gravedad de su estado. "Investigadores y expertos forenses del Comité de Investigación de Moscú están trabajando en el lugar, revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad e interrogando a testigos", ha dicho, antes de insistir en que estas labores buscan "identificar a la persona o personas implicadas en este crimen".

Noticias relacionadas y más

Alekseyev es desde 2011 el subdirector de la Oficina Principal del Alto Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, el servicio de Inteligencia Militar, conocido por el acrónimo GRU. Además, fue galardonado en 2017 con el título de Héroe de Rusia por su papel en la intervención de Moscú en la guerra civil en Siria a partir de 2015. Por estas acciones, Alekseyev se encuentra bajo sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) desde 2016 y 2019, respectivamente. El bloque europeo le sancionó por su supuesta responsabilidad en el envenenamiento con un agente nervioso en 2018 del antiguo agente ruso Sergei Skripal y su hija Yulia en la ciudad británica de Salisbury.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los embalses del Segura alcanzan el 30 % de su capacidad por primera vez en tres años
  2. La exconcejala de Urbanismo de Alicante intercambió con su suegro el piso protegido en Les Naus para ganar altura
  3. Menos es más: Benidorm reduce su ocupación en la semana del Benidorm Fest pero aumenta su rentabilidad
  4. Los hermanos Pérez-Hickman ya no podrán alquilar las dos viviendas protegidas que tienen en Alicante
  5. La Generalitat detecta más irregularidades en la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante
  6. Arenales del Sol en Elche clama contra la urbanización de su avenida principal: vecinos y comercios exigen recuperar el doble sentido
  7. El abogado Ignacio de la Calzada desmonta el mito del Tribunal Médico: 'A los 12 meses de baja la prórroga es automática
  8. Dimite Miguel Ángel Sánchez, jefe de Gabinete de Turismo, por el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante

AITEX y el CED consolidan un nuevo foro de referencia para el sector de la detergencia

AITEX y el CED consolidan un nuevo foro de referencia para el sector de la detergencia

Un núcleo de materia oscura podría alimentar el centro de la Vía Láctea: ¿no existe un agujero negro supermasivo?

Un núcleo de materia oscura podría alimentar el centro de la Vía Láctea: ¿no existe un agujero negro supermasivo?

Vídeo | La crecida del Guadiana inunda la isla de Merida

Vídeo | La crecida del Guadiana inunda la isla de Merida

Rojales celebra el Medio Año Festero con un completo programa de actos para todos los públicos

Rojales celebra el Medio Año Festero con un completo programa de actos para todos los públicos

Sanidad incorpora una hoja de seguimiento en la historia clínica de Primaria de la mutilación genital femenina

Sanidad incorpora una hoja de seguimiento en la historia clínica de Primaria de la mutilación genital femenina

La masa de aire tropical empujada por la borrasca Leonardo persiste en estos municipios de Alicante

La masa de aire tropical empujada por la borrasca Leonardo persiste en estos municipios de Alicante
Tracking Pixel Contents