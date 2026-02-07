Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia ataca el corazón de la red ucraniana con bombardeos a plantas térmicas y líneas de alta tensión

La operadora energética estatal ucraniana NPC Ukrenergo ha denunciado a primera hora del sábado que el Ejército de Rusia ha atacado instalaciones cruciales para el mantenimiento de la red eléctrica de Ucrania, como centrales térmicas y líneas de alta tensión lo que ha provocado cortes del suministro en la "mayoría de regiones" del país, sin que por el momento haya información de cuando volverá a operar con normalidad.

"Rusia está llevando a cabo otro ataque masivo contra las instalaciones de la red eléctrica ucraniana. Debido a los daños causados por el enemigo, se han decretado cortes de emergencia en la mayoría de las regiones", ha anunciado la compañía ucraniana en redes sociales.