Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Londres afirma que Moscú da pasos para dar "extensas competencias" al FSB sobre redes de comunicación de Rusia

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han afirmado que Rusia está dando pasos para dar "extensas competencias" al Servicio Federal de Seguridad (FSB) sobre las redes de comunicaciones del país, al hilo de un proyecto de ley que permitiría bloquear estos servicios en caso de que las autoridades consideren que existen "amenazas de seguridad".

Así, han reseñado que la Duma aprobó el 27 de enero "unas enmiendas respaldadas por el Gobierno que permitirían al FSB bloquear el Internet móvil y fijo, los servicios telefónicos y 'cualquier otro medio de comunicación' frente a 'amenazas de seguridad' descritas de forma vaga".

"El proyecto de ley obligaría a los operadores de telefonía suspender los servicios inmediatamente después de recibir una orden de FSB, protegiéndolos de cualquier consecuencia financiera por los consecuentes apagones", han indicado, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico en redes sociales.