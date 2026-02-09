La Unión Europea amenaza con imponer medidas contra Meta por bloquear a sus rivales de IA en WhatsApp

La Comisión Europea ha amenazado este lunes con imponer medidas contra el gigante tecnológico Meta por infringir las normas antimonopolio al no permitir que sus rivales desplieguen asistentes de inteligencia artificial en WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea de su propiedad.

La opinión preliminar de Bruselas es que la compañía dirigida por el magnate Mark Zuckerberg viola las leyes comunitarias desde que, el pasado 15 de octubre de 2025, anunció una actualización de sus políticas que prohíbe el uso de asistentes de IA de terceros en su app. Eso hace que, desde el 15 de enero de 2026, el único chatbot disponible para los usuarios sea el suyo, Meta AI.

El Ejecutivo de la Unión Europea considera que esa restricción impide la entrada de los competidores en un mercado, el de la IA generativa, que crece cada vez más rápido. Su investigación concluye de forma preliminar que, de esta manera, "es probable" que Meta "esté abusando de esta posición dominante" para atentar contra la libre competencia. "La conducta de Meta corre el riesgo de crear barreras a la entrada y a la expansión, y de marginar irremediablemente a los competidores más pequeños en el mercado de los asistentes de IA de uso general", establece.

La vicepresidenta de la Comisión Europea por una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, en la rueda de prensa de este miércoles en Bruselas / EFE

"Ventaja desleal"

"Debemos proteger la competencia efectiva en este campo tan dinámico, lo que significa que no podemos permitir que las empresas tecnológicas dominantes aprovechen ilegalmente su posición para obtener una ventaja desleal", ha indicado Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva, en un comunicado.

Para evitar que eso se traduzca en "un perjuicio grave e irreparable al mercado" y en una consolidación monopolística de poder por parte de Meta, la Comisión ha advertido que estudia la posibilidad de imponer medidas provisionales de corrección. La compañía puede apelar la decisión o presentar una respuesta para corregir su rumbo.