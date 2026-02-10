Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Irán dice que Estados Unidos no debe dejarse influir en su política exterior por Israel Irán afirmó este martes que Estados Unidos no debe dejarse influir en su política exterior ni en las negociaciones nucleares por otros países, en referencia a la visita del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a Washington. "Nuestro interlocutor en las negociaciones es Estados Unidos, y corresponde a Estados Unidos decidir actuar de manera independiente, sin someterse a presiones ni a influencias destructivas que, sin duda, perjudican a la región e incluso van en contra de los propios intereses estadounidenses", dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei.

Israel asegura haber destruido en el sur de Siria un "almacén de armas" de un grupo islamista de Líbano El Ejército de Israel ha anunciado este martes la destrucción de un supuesto "almacén de armas" del grupo islamista libanés Yama Islamiya en el sur de Siria, apenas un día después de capturar a un alto cargo de la formación, vinculada a Hermanos Musulmanes, en una redada nocturna en el sur de Líbano. Así, ha indicado en un comunicado que la operación fue lanzada la semana pasada en los alrededores de la localidad siria de Beit Yin, donde "las fuerzas localizaron y destruyeron numerosas armas en un almacén, incluidas minas y equipamiento para comunicaciones".

Los reformistas en Irán piden la liberación "inmediata e incondicional" de sus miembros El Frente de Reformas de Irán, coalición de partidos moderados, pidió este martes la liberación "inmediata e incondicional" de los siete miembros de la agrupación detenidos en los últimos días, así como del resto de presos políticos. En un comunicado la agrupación llamó al presidente de Irán, el reformista Masud Pezeshkian; al jefe del Poder Judicial iraní, Gholamhosein Mohseni Ejei, y al ministro del Interior, Eskandar Momeni, que "aseguren la liberación inmediata e incondicional de los detenidos y de los demás presos políticos".

EEUU emplaza a todos los buques con bandera estadounidense a evitar las aguas iraníes en el estrecho de Ormuz Las autoridades estadounidenses han emitido este lunes un aviso en el que emplazan a todos los barcos con bandera de este país a evitar las aguas territoriales iraníes cuando crucen el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más transitados del comercio marítimo mundial. Los buques deben "permanecer lo más lejos posible de las aguas territoriales de Irán sin poner en peligro la seguridad de la navegación", según el mensaje publicado por el Departamento de Transporte de Estados Unidos.

Imputados en Israel dos sospechosos de espiar para Irán La Fiscalía israelí ha imputado cargos de espionaje a dos individuos detenidos y a los que acusa de colaboración con las autoridades iraníes. Los detenidos son dos hermanos que vivían en dos localidades distintas cercanas a Jerusalén y que fueron arrestados el mes pasado por la Policía. La información ha sido publicada por varios medios israelíes tras levantarse la orden de embargo, ya que inicialmente la Policía remitió la información a los medios la semana pasada.

Israel mata a un palestino en un nuevo ataque contra el norte de Gaza El Ejército de Israel ha matado este lunes a un palestino en un ataque contra el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2024 al hilo del acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave. Fuentes locales citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han señalado que el hombre, identificado como Nabil Muhamad Ahmad al Rahal, de 54 años, ha muerto en el ataque contra la localidad de Beit Lahia (norte), un extremo confirmado por fuentes del diario palestino 'Filastin'.

Irán abre la puerta a una reducción de los niveles de enriquecimiento de uranio a cambio del levantamiento de sanciones Irán afirmó este lunes que estaría dispuesto a diluir el uranio enriquecido al 60% - muy cerca del 90% para el uso militar- si Estados Unidos levanta todas las sanciones impuestas en su contra como resultado de las negociaciones nucleares que retomaron las partes el viernes. "La posible dilución de uranio al 60% a cambio de la anulación de las sanciones depende de la respuesta sobre la cuestión de si se levantarán todas las sanciones", afirmó el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami, según informó la agencia Mehr. Eslami indicó que cualquier acuerdo en este sentido dependerá de la disposición de las potencias mundiales a anular todas las sanciones que afectan a la economía iraní.

Israel da por primera vez datos del cruce de Rafah: 150 personas entraron y 150 salieron Las autoridades israelíes dieron por primera vez este lunes, una semana después de su reapertura, información sobre el tránsito de personas por el cruce de Rafah que une Gaza y Egipto, afirmando que en total han transitado por allí 150 personas en cada dirección. El organismo militar israelí que gestiona los asuntos civiles en los territorios ocupados (Cogat), encargado de los cruces con Gaza, publicó en sus redes sociales un mensaje informando del tráfico de personas por el paso. Según sus datos, 100 enfermos y acompañantes salieron a Egipto por Rafah la pasada semana, el mismo número de gazatíes que entraron al enclave palestino desde territorio egipcio. Ayer domingo, 50 más salieron y otros 50 entraron a Gaza, de acuerdo con Cogat.

Andrea López-Tomás Israel aprueba nuevas medidas para expandir su control sobre la Cisjordania ocupada Desde los despachos de Jerusalén, se alteran los destinos de millones de palestinos sin que tengan ni voz ni voto en ello. Este domingo el gabinete de seguridad israelí ha aprobado nuevas medidas en la Cisjordania ocupada que refuerzan su control sobre la tierra, los asentamientos y las autoridades civiles. "Seguiremos matando la idea de un Estado palestino", ha celebrado el ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, en un comunicado conjunto junto a Israel Katz, a cargo de Defensa. Los líderes palestinos han tachado estas medidas de ilegales y peligrosas, calificándolas de otro paso más hacia la anexión de los territorios ocupados palestinos, violando, de nuevo, los acuerdos y el derecho internacional. Lee la noticia completa.