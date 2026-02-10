Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desconvocada huelga trenesFuegos artificiales HoguerasAlerta amarilla en AlicanteEscoltas MazónPunto ciego viviendas protegidasBad Bunny Super BowlBenidorm Fest
instagramlinkedin

Operación 'Lanza del Sur'

Al menos dos muertos y un superviviente en un nuevo ataque de EEUU contra una supuesta narcolancha en el Pacífico

La operación se enmarca en el plan 'Lanza del Sur', una ofensiva que ha causado la muerte de más de un centenar de personas desde el pasado mes de septiembre de 2025

El destructor de misiles 'Pinckney' de la Armada de EEUU, en el océano Pacífico en una iamgen de archivo.

El destructor de misiles 'Pinckney' de la Armada de EEUU, en el océano Pacífico en una iamgen de archivo. / Europa Press/Contacto/Erick A. Parsons/U.S. Navy

EP

Madrid

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado este lunes la muerte de dos personas a bordo de una embarcación supuestamente involucrada en el narcotráfico que navegaba por aguas del Pacífico Oriental, en un nuevo ataque que ha dejado un superviviente.

"Dos narcoterroristas murieron y uno sobrevivió al ataque. La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico", ha asegurado el Mando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Southcom) en redes sociales.

El organismo ha asegurado en el mismo mensaje que ha informado "inmediatamente" después del ataque a la Guardia Costera, que ha activado el sistema de búsqueda y rescate del único superviviente.

Noticias relacionadas

El objetivo del bombardeo, ordenado por el comandante del Southcom, el general Francis Donovan, ha sido una embarcación "operada por organizaciones terroristas designadas" y forma parte de la operación 'Lanza del Sur' iniciada por Washington en septiembre del pasado año presuntamente contra el narcotráfico y que ha causado la muerte de más de un centenar de personas.

TEMAS

  1. El mar se 'traga' parte de la playa del Cura de Torrevieja y obligará a derribar una de sus rampas de acceso
  2. Los embalses del Segura ganan 92 hectómetros en la última semana y rozan el 40 % de su capacidad
  3. La provincia de Alicante arranca la semana en alerta por fuertes rachas de viento
  4. La biodiversidad de El Hondo se dispara: un vídeo confirma la presencia de tejones
  5. Reconocen la incapacidad permanente a una barrendera por no poder esfuerzos físicos y estar mucho tiempo de pie
  6. Muchos jubilados no lo saben: este complemento puede subir su pensión hasta más de 700 euros al mes
  7. Expertos apuntan al visado de los requisitos como el punto ciego en la adjudicación de viviendas protegidas
  8. Comienzan las obras de rehabilitación en el interior de la finca Villa Marco de El Campello

Comité de empresa y Sanidad reconducen las negociaciones para la estaturización del personal laboral del Hospital de Torrevieja

Comité de empresa y Sanidad reconducen las negociaciones para la estaturización del personal laboral del Hospital de Torrevieja

La Aemet advierte de un martes marcado por el viento en Alicante pese al ascenso de temperaturas

La Aemet advierte de un martes marcado por el viento en Alicante pese al ascenso de temperaturas

IU, Sumar, Más Madrid y Comunes lanzarán su alianza de izquierdas el 21 de febrero

IU, Sumar, Más Madrid y Comunes lanzarán su alianza de izquierdas el 21 de febrero

Al menos 46 fallecidos y más de medio millar de heridos por las fuertes nevadas en Japón

Al menos 46 fallecidos y más de medio millar de heridos por las fuertes nevadas en Japón

La VPO, el dinero negro y el deterioro del contrato social

La VPO, el dinero negro y el deterioro del contrato social

La inversión anunciada por la Generalitat y las imágenes de trabajadores muestran dos realidades opuestas del CAMP Santa Faz de Alicante

Los simios imaginan y saben fingir, una capacidad que hasta ahora se creía exclusivamente humana

Los simios imaginan y saben fingir, una capacidad que hasta ahora se creía exclusivamente humana
Tracking Pixel Contents