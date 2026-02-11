Los demócratas cargan contra la fiscala general de EEUU por el "encubrimiento" de 'vips' de los archivos de Epstein

Legisladores demócratas acusaron este miércoles a la fiscala general de Estados Unidos, Pam Bondi, del "encubrimiento" de posibles implicados 'vips' que aparecen en los archivos sobre Jeffrey Epstein y de convertir el Departamento de Justicia en un arma de represalia del presidente Donald Trump. Bondi fue increpada por congresistas durante una tensa audiencia en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, ante el cual la fiscala defendió la gestión que el Departamento ha hecho de los registros sobre el delincuente sexual. En la sesión estuvieron presentes varias de las víctimas de Epstein, quien murió en prisión en 2019 antes de ser juzgado por explotación sexual de menores.

Jamie Raskin, el demócrata de mayor rango del comité, criticó la lenta publicación de los archivos de la investigación sobre Epstein así como la edición que se hizo a los documentos y que encubrió deliberadamente personas posiblemente implicadas.

"Usted está dirigiendo un encubrimiento masivo sobre (los archivos) Epstein directamente desde el Departamento de Justicia", dijo Raskin, quien criticó que solo se hayan publicado tres de los seis millones de documentos disponibles. Una ley de transparencia, aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente Donald Trump tras presiones del Partido Republicano, obligó al Departamento de Justicia a publicar todos los documentos del caso Epstein.

La legislación exigía mantener en reserva los nombres u otra información personal identificable de las víctimas de Epstein, que sumaban más de 1.000 según el FBI. Pero las figuras poderosas -incluidos políticos como Trump y varios magnates empresariales- que eran cercanas a Epstein no podían ser protegidas, según la ley.

Raskin dijo que, pese a ello, se editaron los documentos para ocultar los nombres de "abusadores, facilitadores, cómplices y co-conspiradores" de Epstein, "aparentemente para ahorrarles vergüenza y deshonra, que es exactamente lo contrario de lo que la ley le ordenó hacer".

Bondi, estrecha aliada de Trump, dijo que cientos de abogados y revisores "dedicaron miles de horas a revisar minuciosamente millones de páginas para cumplir con la ley del Congreso". Raskin y otros legisladores demócratas además condenaron las acusaciones del Departamento de Justicia contra los rivales políticos del presidente, diciendo que este fue convertido "en el instrumento de venganza de Trump".

Durante la audiencia, la representante demócrata por Washington, Pramila Jayapal, pidió a las víctimas de Epstein sentadas en la sala que levantasen la mano si no se habían reunido en ningún momento con el Departamento de Justicia, tras lo que todas ellas hicieron ese gesto.

"Donald Trump convirtió la publicación de los archivos de Epstein en el centro de su campaña porque pensó que le beneficiaría. Luego, usted asumió el cargo y afirmó tener una lista (de los implicados en la trama) solo para luego decir que no existía", dijo Jayapal. La representante demócrata criticó también que el Departamento de Justicia publicara los nombres de las supervivientes sin censura en un primer momento, salvo uno de ellos, junto con "numerosos archivos" que revelaban "correos electrónicos, direcciones y fotografías de desnudos" de las afectadas, así como la identidad de Jane Doe, que "estuvo protegida durante décadas".

Enfrentamientos a gritos

En otro punto de la audiencia, Bondi se enzarzó con el demócrata por Nueva York, Jerry Nadler, por los mismos motivos, quien aseguró que la publicación de los archivos solo se produjo tras una iniciativa aprobada en el Congreso y que, pese a ello, el Departamento publicó "información personal de las víctimas mientras protegían los nombres de los abusadores". "La respuesta a mi pregunta de a cuántos cómplices de Epstein han acusado es cero. Usted ha sido fiscala general durante todo un año y su Departamento de Justicia despidió al fiscal principal de este caso y afirmó, de forma falsa, que no había más pistas", señaló. La audiencia se acaloró en varias ocasiones y especialmente en ese momento, con enfrentamiento a gritos de Nadler con Bondi. Bondi también respondió preguntas sobre la ofensiva migratoria de Trump y el éxodo de personal de las fiscalías federales en todo el país.

Nadler reiteró que "resulta impactante que el Departamento no ocultara los nombres de las víctimas de Epstein, pero sí los de sus abusadores". "No sé si esto se debe a incompetencia o si fue deliberado y malicioso", dijo, agregando que es, asimismo, "preocupante" que las autoridades no hayan llevado a "ninguno de los perpetradores ante la justicia". En respuesta, Bondi recordó que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó la ley para divulgar todos esos documentos. "Es el presidente más transparente de la historia del país y ninguno le preguntó a Merrick Garland (fiscal general durante el mandato del expresidente Joe Biden) durante los últimos cuatro años ni una palabra sobre Jeffrey Epstein", resaltó.