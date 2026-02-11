Maria Lúcia Amaral
Dimite la ministra del Interior de Portugal en medio de las críticas por su gestión durante el temporal
La ya extitular de la cartera "consideró que ya no poseía las cualificaciones personales y políticas necesarias para ejercer el cargo"
EP
La ministra del Interior de Portugal, Maria Lúcia Amaral, ha presentado este martes su renuncia al cargo en medio de las críticas por su gestión marcada por los estragos que ha dejado un temporal de lluvias en el sur del país, mientras sus competencias serán asumidas temporalmente por el primer ministro, Luís Montenegro.
Así lo ha anunciado la Presidencia portuguesa en un breve comunicado en el que señalado que Amaral "consideró que ya no poseía las cualificaciones personales y políticas necesarias para ejercer el cargo".
El presidente saliente, Marcelo Rebelo de Sousa, ha aceptado una dimisión "que le fue propuesta por" Montenegro tras las numerosas críticas a la que fuera Defensora del Pueblo primero, por la prevención ante las tormentas que azotan Portugal desde hace semanas y, luego, por la respuesta a los efectos de este temporal que ha dejado al menos ocho muertos, miles de heridos y unas 100.000 personas sin luz.
Además, el Ejecutivo dirigido por el conservador Montenegro, que no se ha pronunciado sobre la renuncia de Amaral, cifra las pérdidas en más de 4.000 millones de euros.
- Expertos consideran “extraño” que el Ayuntamiento de Alicante mantenga sin tramitar plusvalías de viviendas desde mayo
- Los embalses del Segura ganan 92 hectómetros en la última semana y rozan el 40 % de su capacidad
- ¿Por qué el norte de Alicante roza la noche tropical y la mínima en Alcoy es superior a la de Alicante?
- Un banco vacío en Doctor Gadea: adiós a Max, el hombre sin hogar que vivía entre libros en las calles de Alicante
- El Ayuntamiento de Alicante detecta más funcionarios beneficiados por la promoción de viviendas protegidas
- Hace 70 años Alicante se congeló: hoy el termómetro cuenta otra historia
- Un millón y medio de euros para unas obras que dan pena
- El nuevo mercadillo de Carrús, en Elche, atrae y genera dudas a partes iguales