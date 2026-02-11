Dimite la ministra del Interior de Portugal en medio de las críticas por su gestión durante el temporal

La ministra del Interior de Portugal, Maria Lúcia Amaral, ha presentado este martes su renuncia al cargo en medio de las críticas por su gestión marcada por los estragos que ha dejado un temporal de lluvias en el sur del país, mientras sus competencias serán asumidas temporalmente por el primer ministro, Luís Montenegro.

Así lo ha anunciado la Presidencia portuguesa en un breve comunicado en el que señalado que Amaral "consideró que ya no poseía las cualificaciones personales y políticas necesarias para ejercer el cargo".

El presidente saliente, Marcelo Rebelo de Sousa, ha aceptado una dimisión "que le fue propuesta por" Montenegro tras las numerosas críticas a la que fuera Defensora del Pueblo primero, por la prevención ante las tormentas que azotan Portugal desde hace semanas y, luego, por la respuesta a los efectos de este temporal que ha dejado al menos ocho muertos, miles de heridos y unas 100.000 personas sin luz.

Además, el Ejecutivo dirigido por el conservador Montenegro, que no se ha pronunciado sobre la renuncia de Amaral, cifra las pérdidas en más de 4.000 millones de euros.