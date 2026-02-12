En Directo
EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
Venezuela anuncia una "asociación productiva" a largo plazo con EEUU
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este miércoles una "asociación productiva" a largo plazo con Estados Unidos, al término de un encuentro con el secretario de Energía de este país, Chris Wright, quien ha destacado el "compromiso apasionado" del presidente Donald Trump por transformar las relaciones entre Washington y Caracas.
La dirigente venezolana ha dado "la bienvenida y la apertura a esta agenda energética" con el país norteamericano, y a lo que ha calificado de "asociación productiva a largo plazo", augurando que esta visita de Wright no será la primera, sino que habrá "muchos otros viajes (en los) que seguro tendremos de visitantes al secretario y a sus equipos técnicos".
En una rueda de prensa conjunta, Rodríguez ha indicado asimismo que "hemos conversado sobre proyectos en materia de petróleo, en materia de gas, en materia de minería y de energía eléctrica" y que "la delegación técnica nutrida que acompaña al secretario ha sostenido reuniones con su homólogo técnico de Venezuela", mientras están estudiando "los caminos para avanzar lo más rápido posible".
Petro dice que Colombia importará "gas venezolano muchísimo más barato"
El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este miércoles que su país importará gas venezolano a un menor precio, en un contexto en el que Venezuela ha dado indicios de apertura al capital extranjero por la venta de crudo.
"Vamos a traer gas venezolano muchísimo más barato", expresó Petro durante un acto de Gobierno en el municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima (centro).
Delcy Rodríguez dice que superará las diferencias con EEUU a través del diálogo "energético"
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reiteró este miércoles que el país suramericano y Estados Unidos superarán sus diferencias a través de un diálogo político, diplomático y energético, tras reunirse con el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, en Caracas.
El diputado opositor Capriles afirma que la amnistía en Venezuela es un "tema político" más que jurídico
El diputado opositor venezolano y dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles afirmó este miércoles que "más allá de la discusión jurídica" en realidad el proyecto de ley de amnistía es un "tema político", que está en proceso de consulta pública y en espera de un segundo y último debate para su aprobación definitiva.
"Esto es un tema político, de voluntad política, sobre el cual hay que tener posición política", dijo el diputado en una declaración en su cuenta de X.
El parlamentario, que pertenece a la fracción opositora Libertad, señaló que la legislación "no puede ser excluyente" si realmente se busca "abrir un tiempo distinto" y hablar de convivencia en el país.
Puente dice que Adif tiene recursos suficientes para responder a los compromisos asumidos
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado este miércoles que Adif tiene "recursos más que suficientes" para hacer frente a los compromisos que asumió con los trabajadores del sector el lunes para evitar el segundo y tercer día de huelga en el ferrocarril.
Puente ha afirmado en el Congreso que Adif tiene recursos propios por los cánones que les pagan las operadoras, el acuerdo marco que tiene con el Gobierno, por los fondos europeos y también por los créditos que ha recibido de organismos como el Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Dos aerolíneas rusas suspenden sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible
Las aerolíneas rusas Rossiya Airlines, perteneciente al Grupo Aeroflot, y Nordwind Airlines han suspendido sus vuelos a Cuba debido a la escasez de combustible de aviación que sufre la isla por la asfixia económica impuesta por Estados Unidos.
"Debido a las dificultades para reabastecer aviones en Cuba, Rossiya Airlines (parte del Grupo Aeroflot ) y Nordwind Airlines se han visto obligadas a ajustar sus horarios de vuelos a los aeropuertos del país", explicó la Agencia Federal de Transporte Aéreo (Rosaviatsiya) en un comunicado publicado en Telegram.
El secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para reunirse con Delcy Rodríguez
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, llegó este miércoles a Venezuela para reunirse con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, en la visita de más alto nivel desde que Nicolás Maduro fuera capturado el 3 de enero por fuerzas estadounidenses. Bienvenido a Venezuela, secretario Wright. Su visita es clave para avanzar la visión del presidente (Donald Trump) de una Venezuela próspera. El sector privado estadounidense será fundamental para impulsar el sector petrolero, modernizar la red eléctrica y desbloquear el enorme potencial de Venezuela", declaró en redes la Embajada de Estados Unidos en Venezuela.
Irán insiste en que no negociará su programa de misiles balísticos con Estados Unidos
Irán insistió este miércoles que no negociará su programa de misiles balísticos con Estados Unidos y advirtió de que cualquier agresión estadounidense será considerada el comienzo de una guerra que se extenderá por la región de Oriente Próximo. "La capacidad misilística de la República Islámica de Irán no es negociable", dijo el secretario del Consejo de Defensa del país, Ali Shamkhani, en declaraciones al medio Nour News. Shamkhani, quien también es asesor del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, insistió en que el potente programa de misiles balísticos iraní es "una línea roja" en las negociaciones que Teherán y Washington reanudaron la semana pasada en Omán.
El partido de Machado ve una "oportunidad real" de cambio hacia la libertad en Venezuela
Vente Venezuela (VV), partido dirigido por la líder opositora y premio nobel María Corina Machado, afirmó este miércoles que en el país hay una "oportunidad real" de cambio hacia la libertad, mientras avanza la consulta pública del proyecto de amnistía impulsado por el Gobierno encargado. "El país atraviesa una coyuntura única, con una oportunidad real de cambio profundo hacia libertad, la democracia y la prosperidad", afirmó el partido en una 'Proclama de los excarcelados, retornados y salidos de la clandestinidad', publicada en X.
Sánchez duda que la operación de EEUU en Venezuela sirva para una transición democrática
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto en duda que la operación de EE.UU. en Caracas para capturar a Nicolás Maduro, llevada a cabo el pasado 3 de enero, vaya a servir "para poner en marcha una transición democrática" en el país caribeño.
Sánchez, en respuesta en el Congreso a los grupos parlamentarios que han criticado el posicionamiento del Gobierno en algunos conflictos internacionales, ha replicado que la intervención en Venezuela fue contraria al derecho internacional y sienta un precedente "muy peligroso en el mundo".
No parece -ha dicho- "que vaya siquiera a servir para poner en marcha una transición democrática en ese país. No, no lo parece, al menos a día de hoy".
