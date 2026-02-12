Starmer sufre una tercera baja en Downing Street tras la publicación de los archivos del 'caso Epstein'

El equipo de colaboradores más cercanos del primer ministro británico, Keir Starmer, ha sufrido una nueva baja este jueves. Downing Street ha confirmado la salida de Chris Wormald, secretario del Gabinete —el funcionario de carrera de mayor rango en la administración pública británica— en pleno escándalo por el nombramiento como embajador en Washington de Peter Mandelson, vinculado con el pederasta Jeffrey Epstein. Wormald es el tercer asesor de Starmer que deja su cargo en la última semana, algo que confirma los intentos del primer ministro de lanzar una imagen renovada de su equipo y de acallar las críticas internas.

Las dos partes sostienen que la salida se ha producido de "mutuo acuerdo", pero lo cierto es que Starmer no estaba satisfecho con el trabajo de su asesor desde hacía meses. Los errores cometidos en el proceso de nombramiento de Mandelson, el cual se llevó a cabo bajo la supervisión de Wormald, habrían acabado de decantar la balanza a favor de su salida apenas 14 meses después de su nombramiento. Es la primera vez que un secretario del Gabinete dura tan poco en el cargo, ya que se trata de un perfil técnico y su continuidad no suele depender de los cambios de color político en el Ejecutivo.

"Estoy muy agradecido a Sir Chris [Wormald] por su larga y distinguida carrera en el servicio público, que abarca más de 35 años, y por el apoyo que me ha brindado durante el último año", ha asegurado Starmer a través de un comunicado. Un agradecimiento personal que no ha sido correspondido por su subordinado, quien ha dado las gracias a los "funcionarios públicos, ministros y asesores" con los que ha trabajado, sin hacer mención al primer ministro.

Cambios internos

La salida forzada de Wormald se suma a la renuncia del jefe de Gabinete de Starmer, Morgan McSweeney, y a la de su director de Comunicación, Tim Allan. Dos dimisiones que han puesto contra las cuerdas al primer ministro y que casi provocan una rebelión interna en el Partido Laborista. Starmer ha logrado salir airoso, al menos por ahora, pero muchos de sus diputados y miembros de su Gobierno le están pidiendo cambios en la estructura de su equipo y acabar con la "cultura tóxica" de Downing Street.

La última en hacerlo ha sido la ministra de Cultura, Lisa Nandy, quien ha pedido el nombramiento de una mujer en los cargos de mayor responsabilidad para acabar con lo que considera el "club de chicos" de Downing Street, el cual ha estado "rebosante de misoginia" durante mucho tiempo. Otras voces de renombre dentro del Gobierno, entre ellas la ministra de Educación, Bridget Phillipson, también han denunciado haber sido víctimas de comportamientos "sexistas" en el corazón del poder ejecutivo británico. Starmer quiere aprovechar las salidas en su equipo para demostrar que está cambiando estas dinámicas y para tratar de contentar a un sector de su partido al que se le está acabando la paciencia.