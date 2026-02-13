Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Un muerto en Odesa en un ataque ruso que alcanza infraestructura energética en Mikoláyiv

Un nuevo ataque ruso nocturno con drones de larga distancia mató a una persona en un puerto de la región Odesa y alcanzó infraestructura energética en la vecina de Mikoláyiv, según han informado las autoridades ucranianas.

Otras seis personas han resultado heridas en la región de Odesa, según ha explicado el ministro de Desarrollo ucraniano, Oleksí Kuleba. Uno de los heridos está en estado grave.

Varios vagones de cargo han sido alcanzados en el puerto afectado de esta región del sur de Ucrania, según Kuleba, que informó además de daños en infraestructura ferroviaria en la región de Dnipropetrovsk, en la zona centro-este del país.