El hijo del shah llama a nuevas protestas en Irán para impulsar una transición que aspira a liderar

"Mi apellido, el de mi familia, es el que están clamando millones de iraníes en las calles. Yo asumo el desafío de encabezar la transición hacia una democracia, acorde modelo que surja de unas elecciones libres": con estas palabras justificó Reza Pahlaví, el hijo del último shah de Irán, su convocatoria de nuevas protestas en su país, frente a una brutal represión de Teherán que ha causado entre 7.000 y 11.000 muertos. Lo hizo desde la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC) y mientras por la capital bávara discurrían manifestaciones reclamando el fin del régimen, pero también contrarias a que sea el hijo del sah quien dirija el destino del país.

"Tenemos un plan para después del colapso del régimen, para los 100 días siguientes. Llamamos a cualquiera que no tenga las manos manchadas de sangre a participar en el proceso de transición", insistió, en conversación con la periodista estadounidense Christiane Amanpour y durante la primera jornada de la MSC, cita de 60 líderes de todo el mundo, así como una treintena de ministros y representantes de organizaciones internacionales.

Previo a esa intervención, Reza Pahlaví había difundido un mensaje en X convocando protestas contra el régimen para este fin de semana. "Les invito a alzar sus voces. A cantar desde sus hogares y azoteas. Muestren su unidad y voluntad inquebrantable", escribió.

Varios centenares de manifestantes piden en Múnich un cambio democrático en Irán. Bajo el lema "Irán: no al sah, no a los mulás", este viernes. / FARIHA FAROOQUI / EFE

El hijo del último shah vive exiliado en Estados Unidos y no ha regresado a su país desde la caída de su padre y el inicio de la Revolución Islámica de 1979. Ha expresado reiteradamente su voluntad de encabezar una transición democrática. Cuenta con el apoyo del presidente Donald Trump e inició su campaña a raíz de las primeras protestas de finales de diciembre.

"Rechazo toda política de represión. Queremos la liberación de todos los presos políticos y el proceso hacia una democracia secular, con la separación de iglesia y estado. Somos un pueblo muy diversificado. Todos debemos estar representados en la transición", aseguró en la MSC.

"No al shah, no a los mulás"

Horas antes de su intervención, cerca de un millar de personas se manifestó por la céntrica Odeonplatz de Múnich, en cuyas inmediaciones discurre la conferencia, a favor de un cambio plenamente democrático y contra un liderazgo del hijo del sah.

"Irán: no al sah, no a los mulás" era el lema de la concentración, marcada por las muestras de solidaridad hacia las víctimas de la represión y presidida por un mar de banderas iraníes. La marcha había sido convocada por el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán (CNRI), una de las principales organizaciones opositoras desde el exilio, que desde hace semanas convoca acciones parecidas en toda Alemania. Para la CNRI, el fin del régimen actual no puede significar el regreso de la dictadura del último shah.