Europa reactiva el debate sobre un escudo nuclear propio en Múnich

Los líderes mundiales pusieron este domingo punto final a la Conferencia de Seguridad, que se celebraba desde el viernes en Múnich. Las grietas en la alianza transatlántica, con un giro conciliador del lado estadounidense y escepticismo entre los representantes de la Unión Europea, han dejado un espacio para reabrir el debate sobre las capacidades nucleares en Europa. La iniciativa, impulsada por el presidente francés, Emmanuel Macron, plantea repensar la “arquitectura de seguridad” europea, una idea que ya ha comenzado a tomar forma en conversaciones con Alemania y Reino Unido, mientras países como Polonia, Estonia y Letonia han mostrado su apoyo.

Impulsar un proyecto de disuasión nuclear europeo no es una iniciativa nueva, aunque sí lo es el contexto en el que se plantea. Macron, como representante del único país de los Veintisiete con armas nucleares a su disposición y potestad para desarrollar su arsenal, según lo estipulado por el Tratado de No Proliferación, formuló en el mismo foro la necesidad de abrir un diálogo europeo sobre esta cuestión seis años atrás, entonces con poco éxito. Sin embargo, el clima en el panorama internacional ha cambiado y con él los esfuerzos desde Europa por incrementar su independencia estratégica.

"Es muy importante la discusión que tenemos con el Reino Unido y Alemania, pero abierta a muchos otros actores europeos, para tener una nueva generación de capacidades que darán a Europa una nueva ventaja", señaló Macron. Entre los actores europeos que se han unido a las conversaciones se encuentran también Bélgica y Suecia, quienes asistieron a reuniones a puerta cerrada. El debate sobre un eventual rearme nuclear en la Unión Europea se encuentra aún en una fase preliminar y depende, en gran medida, de la propuesta que concrete París. Se espera que Macron defina su enfoque sobre la doctrina nuclear en un discurso previsto para principios de marzo.

El papel del Reino Unido y Alemania

Reino Unido forma también parte del tridente de países que encabezan la propuesta de un escudo nuclear europeo. Pese a no formar parte del bloque, Londres quiere estrechar lazos con "cierta urgencia" en materia de seguridad. Además, es, junto a Francia, el otro país del continente que cuenta con un arsenal nuclear. “Ya no somos la Gran Bretaña de los años del Brexit”, afirmó el primer ministro británico, Keir Starmer, durante su intervención este sábado en la Conferencia, donde compartió escenario con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un gesto que evidenció su voluntad de cooperación con Bruselas.

“El camino que tenemos por delante es claro y directo. Debemos reforzar nuestro poder duro (hard power), porque es la moneda de esta época”, añadió Starmer. A diferencia de los franceses, que mantienen una posición más firme respecto al deterioro de las relaciones con la Administración estadounidense, Starmer apuesta por seguir operando bajo el paraguas de la OTAN y contribuir a las garantías de seguridad que ofrece Washington, al tiempo que asegura estar reforzando la cooperación nuclear con Francia.

Del mismo modo, el canciller alemán, Friedrich Merz, confirmó haber mantenido conversaciones con Macron en torno a la disuasión nuclear, pero insistió en que Alemania se ciñe estrictamente a sus obligaciones legales en la "participación nuclear en la OTAN" y aseguró que Berlín no permitirá "que en Europa surjan zonas con niveles de seguridad diferentes". Asimismo, hizo un llamado a mantener una relación fructífera con EEUU y salvaguardar la Alianza Atlántica.

Más respuestas desde Europa

La iniciativa ha suscitado reacciones favorables entre países que inicialmente no participaban en las conversaciones, especialmente en el flanco oriental. Estonia, Letonia y Polonia se han mostrado favorables a incluir la disuasión nuclear como una herramienta en la estrategia de defensa frente a Rusia.

En ese sentido, el presidente polaco, Karol Nawrocki, aseguró ser “un firme partidario de que Polonia se sume al proyecto nuclear” y defendió que Varsovia construya su estrategia de seguridad “sobre una base nuclear”. “Este es el camino que debemos seguir, respetando todas las normas internacionales. Somos un país al borde de un conflicto armado. La actitud agresiva e imperial de Rusia hacia Polonia es bien conocida”, afirmó este domingo en una entrevista con el canal Polsat.

Por su parte, Estonia y Letonia no descartan incorporarse a las conversaciones sobre un proyecto de disuasión nuclear común. “La disuasión nuclear puede ofrecernos nuevas oportunidades”, afirmó la primera ministra de Letonia, Evika Siliņa, quien aseguró que cualquier paso en esa dirección se daría dentro del marco legal internacional, según recoge Politico.

El proyecto, sin embargo, también ha generado reservas. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió durante la Conferencia “responsabilidad” a las potencias nucleares, marcando distancia respecto a un eventual rearme nuclear.