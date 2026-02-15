En Directo
Minuto a minuto
EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
Chavistas forman con carteles una gran imagen de Maduro y su esposa para pedir su libertad
Más de un centenar de chavistas formaron este sábado con carteles una gran imagen en Caracas en la que salían Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, para exigir la liberación de ambos, quienes se encuentran detenidos en Estados Unidos luego de que fuerzas de este país los capturaran el pasado mes.
Cada uno de los participantes, entre ellos también milicianos, policías y trabajadores de la Alcaldía del municipio Libertador de Caracas, sostuvo sobre su cabeza un cartel con una parte de la imagen de un gran corazón rojo dentro del que estaban Maduro y Flores junto a la frase "Los queremos de vuelta".
La actividad se celebró con motivo del Día del Amor y la Amistad y en medio de los festejos de Carnaval en el histórico Paseo Los Próceres, cerca del principal complejo militar del país, el Fuerte Tiuna, uno de los blancos de los ataques estadounidenses.
El primer ministro groenlandés destaca que la única amenaza que ha sentido es la de EEUU
El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha rechazado el discurso sobre la amenaza rusa y china en el Ártico y ha advertido de que la única amenaza que ha sentido la población es la de un aliado, en referencia a Estados Unidos. "Los groenlandeses no han sentido la amenaza de Rusia o China. La primera vez que nos hemos sentido amenazados fue cuando un aliado nos amenazó con la conquista", ha declarado Nielsen durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich. "Es una paradoja", ha añadido. Para el dirigente groenlandés han sido de gran ayuda las últimas maniobras militares de países europeos aliados, como las pruebas Resistencia Ártica o Centinela Ártico, que ha calificado de "paso en la buena dirección". "Nunca hemos estado en desacuerdo en que necesitamos más seguridad en el Ártico", ha resaltado.
El Gobierno de Venezuela libera a otros 17 presos políticos
Las autoridades venezolanas han liberado durante la pasada noche a 17 presos por motivos políticos que estaban retenidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, Caracas, conocida como Zona 7, según ha informado la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE). Se trata de siete mujeres y diez hombres excarcelados apenas horas después de que los detenidos se declararan en huelga de hambre ante los retrasos en las promesas de liberación.
María Corina Machado destaca la "energía" y la "fuerza" de los presos liberados
La opositora venezolana María Corina Machado valoró este sábado la "energía" y la "fuerza" con la que los presos políticos excarcelados en Venezuela salen de sus cautiverios: "Es el tipo de fuerza y energía que no puede pararse. Venezuela será libre por su gente". La líder del partido Vente Venezuela (VV) lo dijo en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde participó de forma telemática y comentó que pudo hablar anoche con el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, quien fue puesto en libertad el domingo pasado, aunque horas después unos "hombres no identificados" volvieron a detenerlo tras participar en una caravana de coches y motocicletas en apoyo a familiares de presos políticos.
Más de 200.000 personas marchan contra las autoridades iraníes en los aledaños del foro de Múnich
Más de 200.000 personas, según han estimado los organizadores, duplicando sus pronósticos iniciales, han recorrido desde este mediodía la ciudad de Múnich para protestar contra las autoridades iraníes en medio de la conferencia internacional de seguridad que se celebra esta semana, uno de los foros más importantes del año en política exterior. El grupo Círculo de Múnich ha organizado esta marcha bajo la consigna "Derechos Humanos y Libertad para Irán: Solidaridad Internacional con el Pueblo Iraní" aprovechando la presencia de responsables políticos y militares de todo el mundo.
Familiares de presos políticos se unen a una huelga de hambre en Caracas para pedir su liberación
Familiares de presos políticos en Venezuela se sumaron este sábado a la huelga de hambre comenzada en la víspera por sus parientes, recluidos en un comando policial en Caracas, y pocas horas después de que fueran excarceladas 17 personas, entre ellas dirigentes sindicales y dos jóvenes con trastorno del espectro autista. En las afueras del comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) conocido como Zona 7, más de una decena de personas iniciaron la huelga a partir de las 6:00 hora local (10:00 GMT) con el fin de exigir la liberación de todos los presos políticos allí recluidos. El grupo dijo a EFE que la última vez que comieron fue alrededor de las 3.00 hora venezolana.
Rubio advierte de que Cuba "no tiene economía" y que sus dirigentes "prefieren que muera a permitir que prospere"
El secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional norteamericano, Marco Rubio, ha puesto de nuevo su atención en Cuba y ha advertido de que la isla "no tiene economía" y que sus dirigentes "prefieren que muera a permitir que prospere", en medio del endurecimiento del bloqueo impuesto por Washington a la isla con el objetivo declarado de forzar cambios políticos.
"El problema fundamental de Cuba es que no tiene economía y que la gente que manda en el país y que lo controla no sabe cómo mejorar la vida diaria de la gente sin abrir la mano en los sectores que controlan", ha argumentado durante una entrevista a Bloomberg después de su comparecencia ante la Conferencia de Seguridad de Múnich que se celebra este fin de semana en la capital bávara.
Rubio ha señalado que "el régimen ha sobrevivido casi enteramente con ayudas, primero de la URSS y después de Hugo Chávez y por primera vez no tiene aydas de nadie".
Liberados diecisiete presos políticos en Venezuela
Diecisiete presos políticos fueron liberados este sábado en Zona 7, un centro de reclusión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ubicado en Caracas, anunció el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, en redes sociales.
En su cuenta de X, Rodríguez dio a conocer la excarcelación de diecisiete presos políticos del recinto carcelario conocido como Zona 7, donde un grupo de presos habían iniciado una huelga de hambre en las últimas horas y familiares se habían encadenado para exigir la liberación de sus parientes.
"En el marco de la Ley de Amnistía, 17 personas privadas de libertad en Zona 7, están siendo excarceladas en este momento. Continuemos esta ruta para la construcción de una convivencia democrática entre hermanos. ¡Todos unidos por La Paz!", dijo Rodríguez en la publicación de la red social.
EEUU mata a tres personas en un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha en el Caribe
El Ejército de Estados Unidos ha informado sobre un nuevo ataque contra una embarcación en el mar Caribe que supuestamente transportaba drogas y que ha dejado al menos tres víctimas mortales.
"La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico. Tres narcoterroristas murieron durante esta acción. Ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida", ha anunciado el Mando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses en redes sociales.
Los militares estadounidenses han descrito el ataque como "cinético" y "letal" y no han indicado que hayan quedado supervivientes entre la tripulación del barco. La embarcación supuestamente estaría operada por "organizaciones terroristas designadas".
Registrado un incendio en las instalaciones de una refinería en La Habana, en Cuba
Un incendio se ha registrado este viernes en las instalaciones de la refinería Ñico López, en La Habana, en medio de la crisis energética que enfrenta Cuba desde que Estados Unidos impuso restricciones a los suministros venezolanos.
Las llamas, que han podido ser controladas por los equipos de bomberos, se han desatado dentro de uno de los almacenes de la refinería. Las autoridades ya han abierto una investigación para determinar las causas del incendio, según ha informado el Ministerio de Energía y Minas de Cuba en redes sociales.
- Los regantes reclaman rescatar el proyecto de ampliación del embalse de Camarillas para quintuplicar su capacidad
- Los hosteleros de Alicante piden el cierre general de terrazas en días de viento para que no haya “injusticias” entre negocios
- Directo | La Torre de les Maçanes, Alcoy y Xixona registran rachas de viento de más de 140 km/h
- Arcadio Barrera, jubilado, pide justicia: 'He cotizado durante más de 44 años y cada mes sufro un recorte injusto en mi pensión
- El viento golpea Alicante: cortada la carretera de Ocaña por un cartel y retirada una palmera junto al Mercado Central
- La Generalitat envía un Es-Alert a toda la provincia por vientos que pueden superar el sábado los 150 km/h
- Cambios en el subsidio para mayores de 52 años: nuevo límite de rentas y requisitos
- Uno de cada tres propietarios de los pisos protegidos en Les Naus en Alicante no estaban empadronados al detectarse las polémicas adjudicaciones