Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevos nombres Les NausSueldo vs. AlquilerHistoria barrio Miguel HernándezPLD SpaceEnfermera apuñaladaMártires de la LibertadCaballo rescatado
instagramlinkedin

En el Pacífico y el Caribe

EEUU destruye otras tres presuntas narcolanchas en una operación que deja 11 muertos

Los ataques se enmarcan dentro de la operación Lanza del Sur que la Administración Trump lleva a cabo desde septiembre

Un ataque de EEUU a una embarcación en el Mar Caribe, en una imagen de archivo.

Un ataque de EEUU a una embarcación en el Mar Caribe, en una imagen de archivo. / EFE

EFE

Washington

Las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron este martes que han destruido otras tres lanchas que vinculó con el narcotráfico en el Pacífico y el Caribe, en un operativo que en total ha dejado once muertos.

Los tres ataques se produjeron en el marco de la operación Lanza del Sur, que EEUU implementa desde septiembre pasado en el área de responsabilidad del Comando Sur (Centroamérica, Sudamérica y el Caribe) y que se activó con el objetivo primordial de incrementar la tensión en torno a Nicolás Maduro, quien fue capturado en un operativo en Caracas por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents