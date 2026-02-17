Irán asegura estar "en la senda de un acuerdo" con EEUU pese al creciente despliegue militar en Oriente Próximo

Irán y Estados Unidos están "en la senda de llegar a un acuerdo" en el futuro. Así lo ha asegurado este martes, tras la segunda ronda de negociaciones, el ministro de Exteriores iraní, Abbás Araghchi, quien se ha mostrado muy optimista de llegar a un acuerdo en el futuro que sirva para evitar una nueva guerra en Oriente Próximo.

En la actualidad, EEUU tiene destinada una considerable parte de su flota naval rodeando las costas de Irán. "Las discusiones han sido completamente serias, y la atmósfera ha sido más constructiva que en la primera ronda. Estamos de acuerdo en unos principios y en empezar a draftear un texto para un potencial acuerdo. El camino hacia adelante está claro. Redactar el texto será difícil, pero hemos empezado", ha declarado Araghchi a la prensa iraní a la salida de la reunión.

El encuentro ha sido indirecto: ha tenido lugar en la embajada de Omán en Ginebra y, como en la primera ronda de negociaciones hace dos semanas, el ministro omaní de Exteriores ha estado intercambiando mensajes entre las dos delegaciones durante las cuatro horas que ha durado la reunión. Irán ha sido representada por el propio Araghchi, mientras que EEUU lo ha sido por el jefe negociador de la Casa Blanca, Steven Witkoff, y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner.

Ambos, Witkoff y Kushner, han participado tras el encuentro con Araghchi en las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia, que también han tenido lugar este martes en la ciudad suiza.

Las negociaciones entre iraníes y estadoundienses, sin embargo, han durado menos que en la primera reunión, una mala señal según los expertos. Tras el encuentro, de hecho, el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, ha estado lanzando mensajes belicistas —claramente contrarios a las declaraciones más positivas de Araghchi—, en inglés y a través de sus redes sociales.

"La energía nuclear es nuestro derecho inalienable. Todos los países tienen el derecho a tener instalaciones nucleares y de enriquecimiento de uranio. Entonces, ¿por qué EEUU interfiere? [...] ¿Qué os importa a vosotros, estadounidenses?", ha dicho Jemeneí. En las últimas semanas, sin embargo, oficiales de su Gobierno han asegurado que Irán está dispuesta a rebajar sus niveles de enriquecimiento, que antes de junio del año pasado —cuando Israel lanzó su campaña de bombardeos de 12 días— estaban en unos valores muy cercanos a los necesarios para desarrollar la bomba nuclear.

"Parece que Trump no para de decir que su Ejército es el más potente del mundo. Pero dejadme deciros que incluso el ejército más poderoso puede ser golpeado de tal forma que no pueda volver a levantarse. Han mandado sus portaviones hacia Irán. Bien... sus portaviones pueden ser peligrosos, pero más lo es el arma capaz de mandar ese portaviones al fondo del mar", ha continuado, beligerante, Jameneí.

En las últimas semanas, EEUU ha amasado una gran cantidad de fuerzas y una flota naval en las costas de Irán y de Oriente Próximo, con dos portaviones capaces de sostener una campaña aérea "de varios días o semanas" contra Irán, según filtraciones a la prensa estadoundiense.

Cuestión de ¿semanas o meses?

En los últimos días, Trump ha asegurado necesitar un acuerdo en el corto plazo, algo que, según los expertos es complicado al extremo, sobre todo ante la enorme distancia que existe actualmente entre las posiciones de Washington, que reclama el fin de todo enriquecimiento de uranio y la garantía de Irán de limitar sus programas de misiles balísticos y de apoyo a milicias regionales. La República Islámica lo rechaza todo por completo.

Irán, además, según los expertos, busca alargar al máximo estas negociaciones para reducir el riesgo de una intervención estadounidense. "El progreso al que hemos llegado este martes no significa que consigamos llegar a un acuerdo. Hemos llegado a acuerdos en varios puntos. Y eventualmente empezaremos a redactar nuestros documentos a partir de estos puntos. Y cuando lleguemos a esa tarea, entonces el proceso se ralentizará", ha declarado Araghchi este martes.