Irán dice que ha alcanzado un consenso con EE.UU. sobre los principios de un acuerdo

Irán afirmó este martes que ha alcanzado con Estados Unidos un consenso sobre los "principios directores" de un posible acuerdo nuclear durante la segunda ronda de negociaciones celebrada en Ginebra.

“Hemos alcanzado un acuerdo general sobre una serie de principios directores, sobre los cuales basaremos la redacción de un posible texto de acuerdo”, dijo el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, a los periodistas tras el fin de la segunda ronda de negociaciones indirectas.

Araqchí, sin embargo, matizó que “esto no significa que llegaremos pronto a un acuerdo” ya que “cuando se llega a la redacción del texto, el trabajo se vuelve más difícil”.

El jefe de la diplomacia iraní calificó esta segunda ronda en la ciudad suiza de “más seria” que la anterior del 6 de febrero en Omán y en la que se “lograron avances positivos”.

Las dos partes no han fijado fecha para la próxima ronda de negociaciones indirecta entre Araqchí y el equipo estadounidense, formado por el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con mediación omaní.

Se trata del segundo encuentro entre Teherán y Washington tras la reanudación el 6 de febrero de las negociaciones nucleares en Mascate (Omán), en el que fue su primer encuentro desde la guerra de los 12 días de junio.

Irán hasta ahora ha insistido en que no aceptará el enriquecimiento cero ni la limitación de su potente programa de misiles balísticos que le exige Washington, porque le privaría de su capacidad defensiva.

Algo en lo que insistió hoy una vez más el líder supremo iraní, Ali Jameneí, quien consideró que es “necesario y obligatorio” que los países cuenten con armamento disuasorio, como son los misiles en el caso de Irán.

Jameneí también criticó este martes la actitud de Estados Unidos en las negociaciones que mantienen los dos países sobre el programa nuclear iraní y aseguró que Trump no logrará destruir a la República Islámica.

Mientras se producían negociaciones en Ginebra, se anunció que Irán cerraba hoy parcialmente hoy el estrecho de Ormuz, pasaje de salida marítima del petróleo del golfo Pérsico, por la celebración de maniobras navales, en un aparente gesto de fuerza y desafío.

Las negociaciones se celebran bajo las amenazas estadounidenses de intervenir militarmente contra la República Islámica si no se alcanza un acuerdo.

Trump ordenó el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln junto con su grupo de combate a aguas de Oriente Medio y ha ordenado el envío de otro más, el USS Gerald R. Ford (el mas grande del mundo), para presionar a Teherán.

Estados Unidos ya bombardeó las tres principales instalaciones nucleares en la guerra de los 12 días de junio entre Irán e Israel, que busca ahora la limitación del alcance de los misiles iraníes.

Noticias relacionadas

Las negociaciones se producen en medio de uno de los momentos más tensos en los 47 años de la República Islámica tras unas protestas en las que murieron miles de personas en las que se pedía el fin del sistema político fundado por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979.