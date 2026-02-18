Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski dice que la diplomacia no funcionará a menos que se presione más a Moscú

Soldados montan un dron ucraniano GARA antes de una misión de combate.

Soldados montan un dron ucraniano GARA antes de una misión de combate. / Europa Press/Contacto/Dmytro Smo / Europa Press

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

  1. Los regantes reclaman rescatar el proyecto de ampliación del embalse de Camarillas para quintuplicar su capacidad
  2. Los hosteleros de Alicante piden el cierre general de terrazas en días de viento para que no haya “injusticias” entre negocios
  3. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'La base reguladora es una de las cantidades más importantes que determina el importe de nuestra pensión
  4. Arcadio Barrera, jubilado, pide justicia: 'He cotizado durante más de 44 años y cada mes sufro un recorte injusto en mi pensión
  5. Juanma Lorente, abogado laboralista: “Cuantas más veces llegues tarde al trabajo, más difícil será para la empresa despedirte”
  6. Algunas pensiones mínimas de viudedad pueden bajar: así es el riesgo de perder el complemento a mínimos
  7. Cambios en el subsidio para mayores de 52 años: nuevo límite de rentas y requisitos
  8. Uno de cada tres propietarios de los pisos protegidos en Les Naus en Alicante no estaban empadronados al detectarse las polémicas adjudicaciones

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

El tiempo primaveral llega a Alicante: esta es la previsión de la Aemet para hoy

El tiempo primaveral llega a Alicante: esta es la previsión de la Aemet para hoy

La A-70 y la N-338 concentran las mayores retenciones tras varios accidentes en hora punta

La A-70 y la N-338 concentran las mayores retenciones tras varios accidentes en hora punta

El conservador del Museo Nacional del Prado Pedro J. Martínez Plaza analizará la figura de Emilio Sala y su reciente consolidación en la colección nacional

El conservador del Museo Nacional del Prado Pedro J. Martínez Plaza analizará la figura de Emilio Sala y su reciente consolidación en la colección nacional

El parque urbano El Moralet de Benidorm revalida el galardón ‘Sendero Azul’ en 2026

El parque urbano El Moralet de Benidorm revalida el galardón ‘Sendero Azul’ en 2026

Benidorm aporta 13.000 euros para colaborar con la Associació de Penyes en la organización del Carnaval

Benidorm aporta 13.000 euros para colaborar con la Associació de Penyes en la organización del Carnaval

Marlaska, niega conocimiento previo del caso: “Ahora es el momento de la Justicia y todo el apoyo a la víctima”

Marlaska, niega conocimiento previo del caso: “Ahora es el momento de la Justicia y todo el apoyo a la víctima”

Los nacimientos crecen por primera vez en una década aunque apenas un 1 por ciento

Los nacimientos crecen por primera vez en una década aunque apenas un 1 por ciento
