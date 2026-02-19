Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Israel se prepara para un posible ataque con EEUU a Irán

Según The New York Times, las fuerzas armadas israelíes también han aumentado sus preparativos para una posible guerra, y el gabinete de seguridad de Israel planea reunirse el domingo, indicaron al diario dos fuentes de la Defensa israelí.

Israel también se está preparando para un posible ataque conjunto con Estados Unidos, según The New York Times, que cita a dos fuentes de la Defensa israelí.

El gabinete de seguridad de Israel planea reunirse el domingo, de acuerdo con las fuentes, que describen la posible operación en Irán como un ataque de varios días con el objetivo de forzar al país a hacer más concesiones sobre su programa nuclear en las negociaciones.