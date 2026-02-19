El Gobierno argentino busca aprobar en el Congreso su reforma laboral en medio de una huelga general del movimiento obrero

Javier Milei tiene este jueves una prueba difícil, pero no imposible. La Libertad Avanza intentará aprobar en la Cámara de Diputados la controvertida ley de reforma laboral que ya ha aprobado el Senado la semana pasada. La oposición quiere frenar la iniciativa en el recinto. Pero la mayor expresión de rechazo tendrá lugar fuera del Congreso. La Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) inició una huelga general a la que se sumaron por primera vez todos los medios de transporte. Las sucesivas crisis de este país han provocado una drástica caída del empleo formal. Apenas 43% de los asalariados se encuentran debidamente registrados. Eso ha reducido de manera drástica el poder de la CGT, la principal central obrera, dominada por el peronismo. Sus llamamientos a la protesta suelen ser desoídos por los trabajadores informales. Pero este jueves no funcionarán buses, trenes ni el metro. No hay actividad en los aeropuertos y terminales portuarias.

Jorge Sola, uno de los integrantes de la conducción de la CGT auguró una acción "contundente". Al sindicalismo tradicional, cuyos representantes suelen ser considerados poco proclives al conflicto, no le quedó otra alternativa que endurecerse después de que avanzara en el Senado una norma que recorta de manera drástica los derechos laborales en temas como indemnización, licencias, extensión de los horarios de trabajo, vacaciones y el mismo derecho a huelga. "Tenemos una situación absolutamente complicada", dijo Sosa. No solo se trata del intento de Milei de barrer con una legislación de 80 años sino la pérdida de 300.000 puestos formales de trabajo desde que en diciembre de 2023 llegó la ultraderecha al Gobierno. "Cada día hay 400 plazas formales menos y han quedado en el camino más de 21.000 pequeñas y medianas empresas en estos dos años. Se está rompiendo el tejido social y productivo y laboral". Hasta el naciente sindicato que agrupa a los Trabajadores de Reparto por Apps (SiTraRePa), hasta ahora reacio a acompañar a la CGT, decidió esta vez acompañarla. "La reforma de Milei también nos ataca", dijo su secretaria general, Belén D’Ambrosio.

En las vísperas de la protesta cerró Fate, la principal fábrica de neumáticos de Argentina. Casi 1000 personas se han quedado sin sus empleos. La recesión, la apertura de las importaciones, en especial las chinas, son algunas de las causas de esta decisión. Fate vendía un 50% menos que antes de comenzar la era del anarco capitalista. "Es lo que vivimos todos los días", dijo Sosa, al comentar lo ocurrido.

"Industricidio"

La Unión Industrial Argentina (UIA) lamentó el cierre de FATE: "no es un hecho aislado, se perdieron 65.000 puestos" en ese sector, que supo ser altamente dinámico. La pérdida de empresas afecta especialmente a la provincia de Buenos Aires, el principal polo productivo, demográfico y electoral. Allí han dejado de funcionar 5.428 empresas. En líneas generales, la industria metalúrgica cayó seis puntos en enero. Su capacidad instalada se encuentra en un 40%, lo que significa que el 60% del aparato productivo se encuentra ocioso. La industria automotriz opera en un 31,2% de su capacidad mientras que el rubro textil, caucho y plástico no llegan al 35%. Las tres son ramas de empleo intensivo.

El caso Fate tiene otros precedentes cercanos. Whirlpool ha dejado de fabricar lavarropas en su planta bonaerense: ahora importa. Hilado S.A., una de las principales compañías textiles, con 70 años de actividad, ha entrado en concurso de acreedores. Los especialistas ya no hablan de contracción, sino un "industricidio" agravado no solo por la avalancha de importaciones sino las tasas de interés elevadas que vuelven imposible los créditos bancarios. El desplome del mercado interno es el otro agravante.

"Las familias no llegan a fin de mes, no alcanza por la pérdida del poder adquisitivo y el crecimiento de lo que vinieron a combatir, que es la inflación. Hace ocho meses que no para de crecer", sostuvo Solá. El Gobierno ha desarmado la conducción del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para mantener un número artificial del aumento del costo de la vida: menos de 3% en febrero. Las cifras no reflejan lo que sienten los bolsillos. Este mes se ha incrementado un 31% el precio del transporte urbano. Se espera un alza de las tarifas de gas y luz de hasta el 17%.

Ofensiva oficial

Milei está convencido de que la reforma laboral creará nuevas condiciones para generar empleos masivos. Esa expectativa no convence a la oposición. El peronismo recuerda que cada vez que la derecha ha gobernado enarbolando la bandera de la "modernización" ha sucedido lo contrario a lo que predice el oficialismo. A pesar de la tensión político-sindical, la Libertad Avanza quiere despejar este jueves el camino en la Cámara de Diputados. Para eso eliminó del proyecto uno de sus puntos más controvertidos referido al régimen de licencias. En la versión original, un asalariado que se enfermaba iba a recibir el 50% de su mensualidad.

La ultraderecha no solo aspira a modificar sustancialmente las relaciones entre el trabajo y el capital. También se propone modificar la ley de financiamiento universitario. Las casas de altos estudios son una de las fuentes de mayor impugnación de un Gobierno poco afecto a la ciencia y la cultura. Milei percibe que se encuentra en condiciones políticas de extender su "motosierra" en todas las zonas del Estado posibles. El aval de Donald Trump, con su correspondiente amenaza de abandonar a Argentina en caso de una derrota de su amigo sudamericano, le permitió al ultraderechista no solo ganar las elecciones parlamentarias de octubre, sino extender una hegemonía que le permite aspirar con fundamentos a su reelección en 2027.