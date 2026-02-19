Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania neutraliza 29 de los 37 drones lanzados por Rusia

Las defensas aéreas de Ucrania neutralizaron la pasada noche 29 de los 37 drones de larga distancia lanzados por las fuerzas rusas contra territorio bajo control del Gobierno de Kiev, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en un comunicado.

Una veintena de esos drones eran aparatos kamikaze no tripulados Shahed, una tecnología iraní adquirida por Moscú al comienzo de esta guerra que Rusia fabrica por sí misma y utiliza cada noche de forma masiva contra Ucrania.