Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reina Letizia EldaControles Les NausPerfil propietarios VPP AlicanteChófer MazónAlquiler alicantinosNutrias El Hondo
instagramlinkedin

Caso Epstein

El rey Carlos III, tras la detención de su hermano Andrés: "La ley debe seguir su curso"

Detenido el expríncipe Andrés de Inglaterra, hermano del rey Carlos III, por sus vínculos con el pederasta Epstein

DIRECTO | Última hora de la detención del expríncipe Andrés de Inglaterra por el caso Epstein, en directo

¿Podría el expríncipe Andrés, el hermano de Carlos III, entrar en prisión por el caso Epstein? Esto es lo que dice la ley británica

El expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor: de hijo preferido de Isabel II a una bomba de racimo para la corona británica por el caso Epstein

&quot;La ley debe seguir su curso&quot;, dice Carlos III tras la detención de su hermano Andrés

"La ley debe seguir su curso", dice Carlos III tras la detención de su hermano Andrés

Redacción

Londres

El rey británico Carlos III expresó este jueves, en un comunicado divulgado por el palacio de Buckingham, su "profunda preocupación" por la detención de su hermano Andrés Mountbatten-Windsor, pero recalcó que "la ley debe seguir su curso".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gonzalo Bernardos lanza un aviso sobre el mercado laboral: “Los españoles nos lo tenemos que hacer mirar”
  2. El Supremo condena a una comunidad de regantes a pagar 1,5 millones por apropiarse ilegalmente de 811.146 m³ del Segura
  3. La carretera de la Carrasqueta de Xixona, la gran ruta motera de la provincia, va a pegar un gran cambio
  4. El amor obra milagros en las viviendas protegidas de Les Naus de Alicante
  5. Dos propietarios renuncian a su vivienda protegida en la urbanización de Les Naus de Alicante
  6. Los embalses del Segura ya suman 526 hectómetros y garantizan el riego de la huerta este año
  7. Vecinos de Tabarca denuncian graves conflictos ligados a la gestión de la colonia felina
  8. La tesorera de Sant Joan adjudicataria de una vivienda protegida en Les Naus, pendiente de un juicio por prevaricación

La Marina Baixa estrena a Callosa el nou corredor CE-711 d’autobusos amb més freqüències i millor connexió

La Marina Baixa estrena a Callosa el nou corredor CE-711 d’autobusos amb més freqüències i millor connexió

Ferran Gadea, primer miembro del jurado de la próxima edición de Benissa en Corto

Ferran Gadea, primer miembro del jurado de la próxima edición de Benissa en Corto

PSOE: "El Consell sólo ha pagado a Elche el 22 % de sus obligaciones tanto de gasto corriente como de inversión"

PSOE: "El Consell sólo ha pagado a Elche el 22 % de sus obligaciones tanto de gasto corriente como de inversión"

La preocupante advertencia del empresario José Elías: “Estamos dejando morir lo que nos hace productivos por no saber mirar a largo plazo”

La preocupante advertencia del empresario José Elías: “Estamos dejando morir lo que nos hace productivos por no saber mirar a largo plazo”

Le recuperación del mercado europeo lleva las exportaciones alicantinas a un nuevo máximo histórico

Le recuperación del mercado europeo lleva las exportaciones alicantinas a un nuevo máximo histórico

Benidorm realizará entrevistas de trabajo exprés en su jornada sobre Inteligencia Artificial

Benidorm realizará entrevistas de trabajo exprés en su jornada sobre Inteligencia Artificial
Tracking Pixel Contents