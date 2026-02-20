Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Muere un piloto en el siniestro de un caza de combate en un entrenamiento en Irán Un piloto murió en el siniestro de un caza de las Fuerzas Aéreas iraníes en el noroeste del país por causas aún desconocidas, informaron este viernes medios estatales. "De acuerdo con las Relaciones Públicas de la Base Shahid Nojeh, un caza de las Fuerzas Aéreas se estrelló durante un ejercicio de entrenamiento en la provincia de Hamadan el jueves por la noche", indicó la agencia IRNA. "Uno de los pilotos murió y el otro piloto se encuentra bien", añadió el medio oficial.

Irán advierte que responderá "decisivamente" si enfrenta una agresión militar Irán informó este jueves al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, que responderá "decisivamente" si se ve sometido a una agresión militar, advirtiendo que considerará como objetivos legítimos las bases, instalaciones y activos de lo que llamó "fuerza hostil" en la región. En una carta dirigida a Guterres, la misión permanente iraní ante la ONU señaló que la retórica de Donald Trump hacia Irán "señala un riesgo real de agresión militar", pero enfatizó que Teherán no busca iniciar una guerra.

UNICEF pide la liberación "inmediata" de los niños detenidos durante las últimas protestas en Irán El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha pedido este jueves la puesta en libertad de todos los niños y niñas detenidos durante los últimos "disturbios" y protestas contra el Gobierno, que se han saldado con más de 3.000 muertos, según Teherán, una cifra que diversas ONG aseguran que es al menos dos veces mayor. El director regional de UNICEF para Oriente Próximo y el norte de África, Edouard Beigbeder, ha mostrado su "profunda preocupación por las informaciones que indican que los menores arrestados permanecen detenidos".

El ministro de Exteriores israelí pide a la Junta de Paz el "desarme" y "desmantelamiento" de Hamás en Gaza El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha pedido este jueves durante su intervención en reunión de la Junta de Paz sobre que ha tenido lugar en Washington, la capital estadounidense, el "desarme" y "desmantelamiento" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "Es necesario desmantelar la infraestructura terrorista de Hamás, sus túneles subterráneos y las instalaciones de producción de armas, y acabar con el adoctrinamiento de los niños palestinos en instituciones educativas y religiosas", ha afirmado Saar, que ha alabado el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para el futuro del enclave palestino.

Israel aplaude la decisión de la UE de declarar formalmente a la Guardia Revolucionaria organización terrorista El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha aplaudido este jueves la decisión de la Unión Europea de designar formalmente a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista y ha afirmado que se trata de la "columna vertebral de una red terrorista global". "Aplaudo la decisión de la UE sobre la Guardia Revolucionaria de Irán. La Guardia Revolucionaria es una fuente fundamental de inestabilidad. Ha reprimido sin piedad a su propio pueblo, con miles de muertos durante las recientes protestas, y continúa propagando la violencia por todo Oriente Próximo", ha aseverado.

Netanyahu asegura que EEUU esperará al desarme de Hamás antes de iniciar el proceso de reconstrucción de Gaza El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este jueves que Estados Unidos comparte la idea de esperar a que se produzca el completo desarme del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) antes de iniciar el proceso de reconstrucción de la Franja de Gaza, si bien el presidente estadounidense, Donald Trump, da "por terminada la guerra". Durante una ceremonia de graduación de cadetes del Ejército israelí, Netanyahu ha anunciado que ha llegado a un acuerdo "con los amigos estadounidenses" sobre este asunto: "no habrá reconstrucción de la Franja antes de su desmilitarización".

Trump confirma que Indonesia, Marruecos, Albania, Kosovo y Kazajistán contribuirán al contingente para Gaza El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este jueves distintas aportaciones económicas para la Junta de Paz creada para controlar el alto el fuego en Gaza, apuntado que Indonesia, Marruecos, Albania, Kosovo y Kazajistán contribuirán con tropas al contingente internacional para la estabilización de la Franja. En el marco del acto inaugural de la Junta de Paz para Gaza en Washington, el presidente norteamericano ha anunciado que varios países "están comprometiendo personal para ayudar a preservar el alto el fuego y garantizar una paz duradera". En concreto, ha destacado a Indonesia, país que ya informó que aportaría un contingente inicial de mil efectivos de forma inmediata, al que se podría sumar otros 7.000 de cara al verano.

Netanyahu: "Si Irán nos ataca, se enfrentarán a una respuesta que no pueden ni imaginar" El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, volvió a amenazar este jueves directamente al régimen de Irán, su principal enemigo en la región, asegurando que si Teherán les ataca, "se enfrentarán a una respuesta que no pueden ni imaginar". "Estamos preparados para cualquier escenario. Y una cosa está clara: si los ayatolás cometen un error y nos atacan, se enfrentarán a una respuesta que no pueden ni imaginar", aseveró el mandatario durante una ceremonia de graduación de cadetes del Ejército israelí. Las palabras del líder israelí se producen después de que en las últimas horas diversos medios estadounidenses señalaran que el presidente de EE.UU., Donald Trump, estaría evaluando seriamente posibles ataques contra Irán para los próximos días.

Trump afirma que habrá "claridad" sobre Irán en "los próximos días" al inicio de la reunión sobre la Junta de Paz El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que habrá "claridad" en "los próximos diez días" sobre la situación en Irán, país con el que ha estado manteniendo conversaciones nucleares indirectas durante esta semana, y ha instado a Teherán a "lograr un acuerdo significativo" para evitar "que sucedan cosas malas". Así se ha pronunciado durante su discurso de apertura de la reunión de la Junta de Paz para Gaza que está teniendo lugar en Washington, la capital estadounidense. "Está claro después de años que no es fácil lograr un acuerdo con Irán. Pero tenemos que lograr un acuerdo significativo porque, de otra forma, pasarán cosas malas", ha subrayado.