EEUU captura a Maduro, en directo | La histórica ley de amnistía abre un nuevo capítulo para el futuro político de Venezuela

El Parlamento de Venezuela retoma este jueves el debate sobre la ley de amnistía

El Parlamento de Venezuela retoma este jueves el debate sobre la ley de amnistía impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, después de que las discrepancias entre el oficialismo y activistas y ONG por un texto que obliga a los presos beneficiarios a reconocer hechos que niegan haber cometido, hayan obligado a su aplazamiento.

La Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez --hermano de la mandataria-- comenzará así a las 16.00 horas (hora local, 21.00 en la España peninsular y Baleares) el debate en segunda lectura del denominado "Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática", una iniciativa que abre la puerta a excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999, de acuerdo a Caracas.