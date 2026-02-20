Francia permite la marcha ultra en Lyon en homenaje al militante asesinado pese al temor a disturbios

"Les pedimos, salvo en situaciones locales muy específicas y estrictamente controladas, no asistir a estas reuniones ni asociarlas con la Agrupación Nacional", escribía este viernes el líder de la extrema derecha francesa, Jordan Bardella, en una carta a los dirigentes del partido. En la misiva se respira preocupación ante un creciente clima de tensión tras la muerte de Quentin Deranque, un joven militante de extrema derecha, que fue asesinado a golpes a manos de un grupo de jóvenes de extrema izquierda en Lyon el pasado 14 de febrero.

La marcha organizada para este sábado en Lyon en homenaje a Deranque genera una gran inquietud; se espera la presencia de entre 1.500 y 2.000 ultraderechistas, con la posibilidad de que la concentración acabe en enfrentamientos entre grupos de extremos.

“Algunos organizadores, innegablemente vinculados a la extrema derecha y con quienes nos negamos a asociarnos, en consonancia con nuestra postura reafirmada esta semana, también buscan la confrontación”, insistió el líder de Agrupación Nacional. Ante posibles disturbios, no solo Bardella ha mostrado su inquietud, también el alcalde de Lyon, Grégory Doucet, quien pidió al ministerio del Interior prohibir la marcha ante “los riesgos probados de desorden público”. Sin embargo, el ministro Laurent Nuñez se negó bajo la justificación de que “sólo puede prohibir una manifestación cuando existe un riesgo importante de desorden público y cuando no puede contenerla".

La marcha de 1,4 kilómetros estará "supervisada para evitar cualquier disturbio" gracias a una "importante presencia policial", añadió Núñez, sin dar más detalles del dispositivo de seguridad que se establecerá.

Ante la negativa del ministerio a suspender el acto, el coordinador de La Francia Insumisa, Manuel Bompart, denunció que la marcha “está lejos de ser un mero homenaje a la víctima”; Se espera la presencia de más de 1.000 neonazis de toda Europa, impulsados por un afán de venganza mortal. Esto supone una amenaza real para los residentes. Debe prohibirse, como ya se ha hecho en otras ciudades como Toulouse”, escribió en su perfil de la red social X.

7 detenidos entre ellos un asistente parlamentario

Detrás de la muerte de Quentin, las autoridades apuntan al colectivo juvenil de ultraizquierda, ‘Jeune Garde’, como responsable. Este grupo satélite fundado en 2018 en Lyon, fue disuelto el pasado verano de 2025 bajo la justificación del ministro del interior de aquel entonces, Bruno Retailleau, de su implicación “en varias acciones violentas”. Pese a ello, ha seguido llevando a cabo actividades en todo el territorio francés.

La organización ha intentado desvincularse de la muerte de este joven militante de extrema derecha, al igual que La Francia Insumisa, salpicado por este suceso. Entre los once detenidos, hay tres asistentes parlamentarios del partido, uno de ellos; Jacques-Elie Favrot, quien actualmente permanece en prisión provisional, acusado de "complicidad en homicidio voluntario, agresión con agravantes y asociación ilícita".

Según el fiscal de Lyon, Thierry Dran, no está siendo procesado por los golpes directos que causaron la muerte de Quentin, sin embargo, la justicia le acusa de incitar a otros a hacerlo o incluso de haberles dado instrucciones. Jacques-Elie Favrot, conocido como ‘Jef’, era asistente parlamentario de Raphaël Arnauld, diputado de LFI en la Asamblea y fundador del movimiento 'Jeune Garde'.

Noticias relacionadas

Además de Favrot, entre los sospechosos también se encuentran otros dos asistentes y varios jóvenes de ultraizquierda con antecedentes penales por agresiones antisemitas o fichados por las autoridades como ‘fiche S’, es decir, personas controladas por los servicios de seguridad por representar una amenaza para la seguridad del Estado.