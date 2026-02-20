Trump replica al veto del Supremo con un arancel global del 10%: "Los jueces que votaron en contra son una vergüenza para EEUU"

Donald Trump ha reaccionado con ira y frustración a la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que este viernes ha tumbado buena parte de sus aranceles y ha arremetido contra los seis magistrados que han alcanzado la decisión.

"Me avergüenzo de los jueces que votaron en contra, son una vergüenza para nuestro país" ha dicho el presidente en una rueda de prensa en la Casa Blanca, donde ha insinuado también que los magistrados "se dejaron influir por intereses extranjeros y no han tenido el valor de hacer lo correcto", pero sin dar ninguna prueba que sustente esa idea.

"No son patriotas y no han sido leales a nuestra Constitución", ha añadido Trump, que ha señalado especialmente a las tres juezas nombradas por demócratas pero también a los tres nombrados por presidentes republicanos, incluyendo Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, que nombró él. "Están siendo tontos y perros falderos de los RINOS (Republicanos solo de nombre) y los demócratas de izquierda radical".

Aranceles del 10%

Trump ha asegurado que tiene "alternativas" y ha dicho que va a ir "en una dirección diferente". "Solo es un proceso un poco más largo", ha explicado.

De hecho, ha anunciado que este mismo viernes va a firmar una orden para imponer un arancel global del 10% sobre los que ya impone EEUU y que no han sido tumbados por el Supremo. Para ello apela a una autoridad diferente a la ley de emergencia rechazada por el Supremo pero esa autoridad solo permite que los gravámenes se apliquen durante 150 días.

Trump, que ha comparecido flanqueado por su secretario de comercio, Howard Lutnick y su representante comercial, Jamieson Greer, no ha ocultado su rabia pero ha tratado de contenerla, tratando de ceñirse en sus declaraciones iniciales de notas que llevaba escritas, aunque también se ha salido del guion. Ha contestado también luego preguntas de la prensa.

"Puto tribunal"

Antes, en privado, su ira había estallado, según han revelado personas que estaban con él cuando ha conocido la decisión del Supremo, durante una reunión con gobernadores, que se había celebrado sin presencia de periodistas y que ha acortado para preparar la respuesta pública.

Fuentes de CNN han explicado a la cadena que la frustración del presidente ha ido creciendo y ha ido poniéndose cada vez más furioso y en la reunión con los gobernadores se ha lanzado en una diatriba contra el Supremo y ha llegado a decir “puto tribunal”.

Noticias relacionadas

La prensa había estado presente en el inicio de la reunión, que se ha iniciado media hora antes de que el Supremo publicara su sentencia, pero Trump ha hecho que tuvieran que abandonar la sala. Antes de que los periodistas se fueran solo ha contestado a una pregunta sobre el potencial ataque militar a Irán. “Supongo que puedo decir que lo estoy considerando”, ha dicho.