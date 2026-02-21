Estados Unidos
Trump sube la apuesta y eleva al 15% los aranceles globales tras el varapalo del Supremo
El presidente estadounidense ordena estos nuevos gravámenes bajo otro instrumento que capacita al mandatario para imponer aranceles máximos del 15% por un periodo inicial de 150 días
EP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado que subirá del 10% al 15% los aranceles globales que impuso este pasado viernes en represalia al dictamen del Tribunal Supremo del país contra su política actual de gravámenes.
"Tras una revisión exhaustiva, detallada y completa de la ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiamericana decisión sobre aranceles emitida ayer", ha anunciado Trump en referencia a la decisión del Tribunal, "aumentaré, con efecto inmediato, el arancel mundial del 10% al nivel totalmente permitido y legalmente comprobado del 15%".
Si bien el Supremo invalidó el efecto de los aranceles que decretó bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), Trump ha ordenado estos nuevos gravámenes bajo otro instrumento como es la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que capacita al mandatario para imponer aranceles máximos del 15% por un periodo inicial de 150 días.
Pasado ese tiempo, los aranceles solo podrán ser prorrogados con el consentimiento del Congreso de EEUU.
- Más tiempo para pujar por la finca alicantina de 1.100 hectáreas que fue de Julio Iglesias
- Sisi visitó el Huerto del Cura de Elche vestida de amarillo para celebrar que se salvó de un naufragio
- Lobos al atardecer en San Vicente: la quedada therian que convierte Lo Torrent en territorio salvaje
- Eder Sarabia, en la previa del Athletic-Elche: 'Siento que estamos muy preparados para ganar en San Mamés
- Los embalses del Segura ya suman 526 hectómetros y garantizan el riego de la huerta este año
- ¿Por qué los vecinos de Finca Terol se tienen que ir a Castalla para debatir sobre la derrama histórica que tramita el Ayuntamiento de Tibi?
- Un paciente británico muere por accidente en un hospital de Benidorm y hallan su cuerpo cuatro días después
- Última fecha para la apertura de la zona de ocio del Puerto de Torrevieja: finales de abril, principios de mayo