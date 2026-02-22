Estados Unidos
Abaten a un joven que intentó entrar en la residencia de Trump de Mar-a-Lago
La identidad de la víctima se mantiene de momento en secreto, pendiente de notificación familiar
EP
El Servicio Secreto de EEUU ha anunciado que el dispositivo de protección del presidente, Donald Trump, ha matado a tiros a un joven de 20 años que intentaba entrar, presuntamente armado, en la residencia del mandatario en Florida, Mar-a-Lago.
El incidente ocurrió a las 01.30 hora local, aproximadamente (las 07.30 de la mañana, hora peninsular española), cuando el joven fue detectado en la puerta norte de la propiedad "portando lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible", según un comunicado del Servicio Secreto. Agentes del Servicio Secreto y un agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach (PBSO) "se enfrentaron a él y abrieron fuego" contra el joven. En el momento del incidente no había presencia de ninguna persona bajo la protección del dispositivo de seguridad.
Los pormenores del incidente están bajo investigación, la identidad del joven fallecido se mantiene de momento en secreto, pendiente de notificación familiar y los agentes involucrados han sido retirados provisionalmente del servicio mientras dura la investigación.
- Más tiempo para pujar por la finca alicantina de 1.100 hectáreas que fue de Julio Iglesias
- Lobos al atardecer en San Vicente: la quedada therian que convierte Lo Torrent en territorio salvaje
- La Pedrera: el singular embalse de las tres aguas de la provincia de Alicante
- La ruta de senderismo en Alicante que lo tiene todo: vistas al mar, al castillo y hasta unos depósitos subterráneos
- DIRECTO | Juventud Torremolinos - Hércules CF
- Dos fallecidos en el choque de dos turismos y una motocicleta en Los Montesinos
- Así será el corte de tráfico durante un mes de un tramo de la calle Ramón Gallud de Torrevieja por las obras de Agamed
- Alicante rompe la tradición y estrena un inédito 'Viernes Ramblero