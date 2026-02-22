José Manuel Albares: "Con una potencia agresora a nuestras puertas, Europa no puede tener 27 ejércitos" nacionales

El ministro de Exteriores español José Manuel Albares ha venido a Barcelona este viernes a presentar en Casa Asia la estrategia del Gobierno para Asia Pacífico 2026-2030. En un receso de su agenda de trabajo, accede a hablar con EL PERIÓDICO del estado actual de las negociaciones con Ucrania, de los desafíos que afronta la UE en este momento crítico de su historia, y de la transición política en Venezuela, entre otros temas candentes de la agenda internacional.

Usted dijo que veía la paz en Ucrania muy lejos, ¿ha cambiado su valoración?

Desgraciadamente no. Los que nunca quisimos esta guerra, el pueblo ucraniano, los europeos, seguimos acudiendo de buena fe a las mesas de negociación, el presidente Trump tiene un deseo genuino de paz, pero Vladímir Putin no se plantea, no ya una auténtica paz, sino ni siquiera un alto el fuego. Lo comprobamos con los lanzamientos de misiles sobre las ciudades ucranianas, destruyendo el sistema energético, un crimen de guerra.

Se habla de crear un Ejército europeo, ¿cómo se va a articular? ¿Sería una pata europea de la OTAN?

No hay una antinomia entre Ejército europeo y la OTAN, un pilar europeo de la OTAN fuerte refuerza a la UE, de la misma forma que un Ejército norteamericano fuerte redunda en beneficio de la UE. La idea de Ejército europeo estaba presente en los inicios del proyecto europeo. Konrad Adenauer, en un famoso discurso, dijo que nada hará más fuerte al proyecto europeo que un Ejército común. El comisario de Defensa ha planteado una fuerza de reacción rápida de 100.000 hombres. Los europeos no podemos tener 27 ejércitos nacionales que cubran todas las necesidades de seguridad. Cuando tenemos una potencia agresora a nuestras puertas como Rusia, cuando vemos el planteamiento norteamericano sobre la seguridad euroatlántica, tenemos que tener la disuasión en nuestras manos.

¿Eso incluye disuasión nuclear?

Hay que ver las capacidades con las que contamos. Francia ha hecho un planteamiento muy ambicioso y generoso al respecto. Ahora bien, nosotros creemos que, en materia nuclear, tiene que haber desarme, no rearme.

Italia, junto a Francia quieren abrir negociación con el Kremlin. Alemania y el Reino Unido se oponen. ¿Dónde está España?

¿Para qué hablar con el Kremlin? Eso es lo importante ¿Hay alguna posibilidad de paz, siquiera de alto el fuego? Sinceramente, no lo veo.

Usted se reunió con el canciller de Cuba en Madrid. ¿De qué hablaron? ¿Qué posición tiene España sobre el embargo petrolero de EEUU?

El embargo se ha endurecido y está teniendo un impacto claro sobre la población cubana. El pueblo cubano, como cualquier pueblo de América Latina, es un pueblo hermano. Y por eso anuncié que íbamos a presentar un paquete de urgencia, tanto de alimentos como de insumos médicos de primera necesidad que articularemos a través del Programa Mundial de Alimentos y de la Organización Panamericana de Salud.

Respecto a Venezuela, ¿está participando España en las negociaciones sobre su futuro? ¿Cómo valora la amnistía recién decretada?

España habla tanto con Gobierno como con la oposición. Hacemos todos los esfuerzos posibles por propiciar lo que creemos que es la única salida posible: un amplio diálogo pacífico y democrático. Para nosotros, la noticia de una amnistía que llevábamos pidiendo mucho tiempo es un paso en la dirección correcta. Por ello creemos que la UE tiene que acompañar ese paso y vamos a solicitar formalmente que se levanten las sanciones individuales a Delcy Rodríguez. Si Venezuela y la presidenta encargada avanzan en la dirección que creemos correcta, la UE tiene que dar también una señal fuerte.

Sobre las relaciones con EEUU, el embajador Benjamín León llegó a España y dijo que viene a revertir la posición de no gastar el 5% del PIB en defensa, como exige Trump. ¿Cómo han ido los contactos?

Muy cordiales. Tuve una amplia reunión con él, donde repasamos muchos aspectos de nuestra relación bilateral, el día que vino a presentar las copias de estilo. Estuve también en el encuentro que tuvo con Su Majestad el Rey cuando presentó cartas credenciales. Tuvimos ocasión de hablar y yo creo que coincidimos los dos en que esa relación España-EEUU, UE-EEUU es mutuamente beneficiosa.

¿Presionó sobre el tema del gasto miitar?

No, presión ninguna. Tuvimos un diálogo sobre todos los aspectos, sobre ese también, e intercambiamos puntos de vista.

¿Qué opinión le merece la Junta de Paz que ha abierto Trump en Gaza y qué le parece la participación de la Comisión Europea?

Recibimos la invitación y decidimos no participar por dos motivos. Uno fundamental: en Oriente Próximo, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) tiene que estar en el centro de cualquier proceso de diálogo político, y ni siquiera está invitada. Por otro lado, algunos aspectos de esa junta nos plantean dudas sobre su compatibilidad con el derecho internacional. Nosotros nos opusimos a que la Comisión acudiera a esa reunión de la Junta para la Paz, porque representa a la UE. La posición europea es la de la solución de los dos estados y, por lo tanto, no tiene sentido que participemos en una entidad en la cual no está representada la ANP.

¿Qué le parece que se pida dinero para participar en esa junta?

No es nuestra visión de las relaciones internacionales ni del mundo multilateral. Nosotros no participamos, pero eso no quiere decir que España no esté dispuesta a participar en la reconstrucción de Palestina. Hemos entregado 50 millones de euros a la ANP precisamente para que pueda seguir en pie porque somos conscientes de que Israel intenta asfixiarla reteniendo los impuestos que le corresponden.

Hay borrador del texto para un tratado de Gibraltar que debería acabar con el derribo de la verja. ¿Puede avanzar algún detalle?

Hay un texto jurídico que se hará público pronto y sobre el que estuvimos negociando mucho tiempo. Todos los aspectos del tratado son ya conocidos. Al día siguiente del acuerdo político, tras el 11 de junio, solicité acudir al Congreso de los Diputados para desgranar todos los elementos de ese pacto. Dos días después me reuní con todos los representantes políticos del campo de Gibraltar, alcaldes, diputación, Junta de Andalucía y se lo expliqué; tuve inmediatamente después una reunión con los actores socioeconómicos, sindicatos, grupos de trabajadores transfronterizos, Cámara de Comercio, universidades. El acuerdo crea una nueva zona de convivencia entre Gibraltar y el campo de Gibraltar. Me he reunido con los representantes políticos y socioeconómicos y me he guiado por lo que me reclamaban. Los objetivos de España se han logrado: movilidad de personas y de mercancías, armonización fiscal indirecta, y salvaguardar nuestra posición de soberanía.

¿España podrá controlar la entrada de soldados y material militar?

Por supuesto; la última palabra sobre la entrada a la unión aduanera y al espacio Schengen la tienen las autoridades españolas.

Vamos con el Magreb. ¿Se ha normalizado con Argelia las relaciones?

Con Argelia las relaciones están totalmente normalizadas. He tenido ya tres encuentros con mi homólogo, el último de ellos en Madrid, en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores. Es un país vecino, socio, amigo, nuestro primer proveedor de gas, absolutamente fiable. Nuestro comercio está en estos momentos en un incremento histórico. El año pasado, 190% más de incremento.

¿Y Marruecos?

Lo mismo. España y Marruecos tienen una de las relaciones bilaterales más potentes del mundo, que en estos momentos está viviendo su mejor momento. 21.000 millones de euros de comercio, cooperación modélica en materia policial y judicial que permite canalizar flujos migratorios irregulares. Celebraremos, también con Portugal, el Mundial de 2030, y unas aduanas abiertas que funcionan con normalidad en Melilla y Ceuta, donde quiero recordar que existen por primera vez en la historia.

La prensa denuncia trabas de Marruecos, que las aduanas no son operativas.

Las aduanas están abiertas y funcionan. Insisto, tenemos una relación que no es solamente de las más potentes bilaterales, sino que está en su mejor momento histórico. Y puedo darle más datos. Tenemos la mayor red de institutos Cervantes. España tiene en estos momentos, con todo su entorno, la mejor relación que ha tenido en su historia. Con Marruecos y Argelia. Tenemos un tratado de amistad y cooperación con Portugal, con Francia también, que el Partido Popular boicotea. Y un tratado de UE-Reino Unido que establece una nueva zona de prosperidad compartida entre Gibraltar y el campo de Gibraltar.

Ha habido polémicas con los periodistas que cubren las actividades de Exteriores, con comunicados de asociaciones profesionales criticando la gestión de la información ministerial y vetos profesionales.

Noticias relacionadas

Hay un bulo que ha sido desmentido oficialmente. Todas las convocatorias en Exteriores de prensa son libres y puede acceder cualquier persona que se acredite. Es más, nunca ha comunicado el ministerio tanto, tantas veces, ni a través de tantos medios como ahora. Porque la comunicación de un Ministerio de Exteriores ha cambiado mucho. No podemos dirigirnos, como era tradicional en el mundo de ayer, solo a un pequeño grupo de profesionales. En estos momentos no hay nada más importante para nuestros ciudadanos que la política exterior y hay que comunicar de muchas maneras. En este mes y medio de 2026 he concedido 23 entrevistas, he tenido 11 encuentros con la prensa, abiertos a preguntas. En medios escritos, con esta que le estoy dando a usted, es la quinta entrevista. Pero además, desde Exteriores estamos potenciando nuestras redes sociales y hablando con influencers y youtubers para llegar a públicos más amplios y luchar contra la desinformación.