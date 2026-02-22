Las tácticas de Putin rozan el sadismo en la guerra de Ucrania

'Hochetsya ne hochetsya, terpi moya krasavitsa'. Esta frase, que rima en ruso y podría traducirse como 'lo quieras o no, tendrás que aguantarte, bella mía', ha pasado a engrosar la larga lista de sentencias lapidarias pronunciadas por Vladímir Putin durante el cuarto de siglo en que ha ocupado la presidencia de Rusia. Fue verbalizada a principios de febrero de 2022, durante una rueda de prensa, cuando quedaban pocos días para el inicio de la invasión de Ucrania. Constituía su respuesta a un comentario crítico del presidente ucraniano Volodímir Zelenski acerca de uno de los puntos de los Acuerdos de Minsk, que habían regulado el alto el fuego desde 2015 y que Moscú acusaba a Kiev de incumplir.

La prensa internacional reveló entonces que el enunciado verbal del líder del Kremlin procedía en realidad de un chiste sobre una violación sexual a La Bella Durmiente, y el propio Zelenski, humorista de profesión y con muchas tablas ante las cámaras, recogió el guante y utilizó la polémica en beneficio propio: Ucrania es "bella" pero la palabra "mía" era "un poco exagerada". Eso sí, su paciencia, en realidad debía interpretarse como "sabiduría" que evitaba una escalada bélica, ignota en el continente europeo desde la segunda guerra mundial. Dos semanas después, las tropas rusas irrumpieron en territorio ucraniano, y la violación del vecino país finalmente se consumó, vinieron a ironizar muchos comentaristas entonces.

Este episodio, más allá de los ríos de tinta que desató entonces, constituye un ejemplo de las enormes dosis de violencia verbal que emplea habitualmente el líder del Kremlin en sus intervenciones habladas y que, según críticos y médicos especialistas, revelan nocivas y disfuncionales características de su personalidad. "Putin es un psicópata con rasgos sadistas; la debilidad le empodera a actuar", diagnosticó en mayo de 2022 en 'The Insider', el neurocientífico James Fallon, profesor de la universidad de California Irving, cuyas investigaciones sobre la psicología de autócratas, incluyendo la del actual hombre fuerte ruso, han ayudado a la CIA y a otros organismos de seguridad a conocer mejor su comportamiento. Unos desórdenes psicológicos que, según los estudiosos, se habrían manifestado de forma recurrente en las guerras que ha lanzado tras su llegada al poder, ya sea en Chechenia o Siria, o en la propia Ucrania en la actualidad, dejando sin calefacción a cientos de miles de ucranianos mientras en el frente sus tropas se estancaban.

Cifras de muertos

La guerra en la república caucásica rebelde, desencadenada en el otoño de 1999, cuando aún ocupaba el cargo de primer ministro en las postrimerías de la presidencia de Boris Yeltsin, está repleta de ejemplos de ensañamiento con la población civil. "En primer lugar, las cifras de muertos; entre 40.000 y 60.000 fallecidos y 350.000 desplazados, unos números enormes para una población que apenas superaba el millón de personas", ejemplifica para EL PERIÓDICO Marta Ter, especialista en evaluaciones de riesgo enfocadas al Cáucaso y Asia Central, quien en su día lideró la campaña 'Txetxènia, trenquem el silenci', para denunciar los abusos que en ese territorio se cometían.

Pero quizás el elemento de ese conflicto que mejor ilustra ese encarnizamiento con quienes se le resisten es el trato que recibían los presos y sus familiares tras las operaciones de limpieza -en ruso 'zachistka'- que las tropas federales llevaban a cabo en las poblaciones chechenas. "Cerraban los accesos de los pueblos, no dejaban entrar ni salir a nadie y por regla general se llevaban a todos los varones con más de 14 años, aunque también a mujeres en ocasiones, y los enviaban a un campo de filtración", recuerda Ter. "De allí solo salían aquellos presos que sus familias pagaban miles de dólares por ellos, en muchos casos torturados o mutilados; los cadáveres solo se entregaban también previo pago; todo está muy documentado en informes de Human Rights Watch", continúa la especialista.

La intervención militar rusa en Siria ha sido también prolija en episodios de escarnio contra civiles indefensos o en su defecto, equipos de rescatistas. Tras el envío de la aviación del Kremlin al país árabe para apuntalar el régimen de su entonces aliado, Bashar el Asad, en septiembre de 2015, se multiplicaron los episodios de 'double tap' -en español par controlado- una táctica militar que consiste en bombardear en dos veces seguidas un mismo objetivo para causar bajas en esta segunda ocasión entre los equipos de rescate y los bomberos. "Transcurridos cinco o diez minutos, bombardeaban de nuevo; eran mucho más efectivos que la aviación del régimen" de Asad, certifica a EL PERIÓDICO Abdulrahmán ElKhasan, exportavoz de los Cascos Blancos, el grupo de rescatistas que recuperaba a los civiles en el norte de Siria tras los ataques aéreos rusos durante la guerra en el país árabe.

Los hospitales, clínicas y centros sanitarios han sido elementos recurrentes de estas tácticas de castigo colectivo, tipificadas como crimen de guerra por la legislación internacional. "Rusia es campeona, en estrecha competición con Israel, en la destrucción de hospitales", recuerda Leila Nachawati Rego, profesora en el Departamento de Comunicación en la Universidad Carlos III y experta en Oriente Próximo. "En Idlib, llegaron a bombardear hasta un hospital materno-infantil; destruir un hospital es destruir la base de una sociedad, su curación, su refugio, sus bases de futuro", denuncia.

Más allá de inspirar un modo de hacer la guerra a su Ejército en Ucrania, Siria o Chechenia, las características de personalidad disfuncional de Putin tienen un aspecto inquietante para el devenir de la guerra de Ucrania: la imprevisibilidad. "Los psicópatas no están locos ... pero no tienen límites", y Putin podría sentirse tentado de escalar el conflicto a niveles no deseados si se siente "acorralado", escribe 'The Insider'. Para evitar este extremo, el neurocientífico Fallon recomienda "mantener la presión" de forma constante sobre el líder del Kremlin, a la espera de que "cometa un error", y evitar los "movimientos bruscos" que desencadenen reacciones no controladas en él.