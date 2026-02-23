Operación Lanza del Sur
EEUU mata a tres hombres en un nuevo ataque a una lancha en el Caribe
Más de un centenar de personas han muerto en la campaña de ataques contra embarcaciones presuntamente implicadas en el tráfico de drogas
EP
Tres supuestos narcotraficantes han muerto en un nuevo ataque de las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en el mar Caribe, según ha informado el Mando Sur estadounidense en un comunicado. Desde septiembre, más de un centenar de personas han muerto en la campaña de ataques estadounidense.
"Tres narcoterroristas varones han muerto durante esta acción. Ningún militar estadounidense ha sufrido daño", ha indicado el Mando Sur en un comunicado publicado en redes sociales.
El ataque se ha lanzado por orden del comandante del Mando Sur, el general Francis L. Donovan. "La Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur ha llevado a cabo un ataque cinético letal sobre una embarcación operada por una organización clasificada como terrorista", ha explicado.
"Los datos de Inteligencia confirmaron que la embarcación transitaba por una ruta conocida del narcotráfico en el Caribe y que practicaba operaciones de narcotráfico", ha añadido.
Este nuevo ataque forma parte de la denominada Operación Lanza del Sur, iniciada por Washington en septiembre del pasado año, que ha causado la muerte de más de un centenar de personas y que se encuentra envuelta de polémica por no respetar los Derechos Humanos, según ha indicado la ONU.
- Más tiempo para pujar por la finca alicantina de 1.100 hectáreas que fue de Julio Iglesias
- La ruta de senderismo en Alicante que lo tiene todo: vistas al mar, al castillo y hasta unos depósitos subterráneos
- Una cuarta parte de los universitarios ya ve más fácil interactuar con ChatGPT que con colegas
- Lobos al atardecer en San Vicente: la quedada therian que convierte Lo Torrent en territorio salvaje
- El testigo clave ratifica enterramientos de basura sin control durante años en Orihuela
- Última fecha para la apertura de la zona de ocio del Puerto de Torrevieja: finales de abril, principios de mayo
- Elche tendrá un programa gratuito para ayudar en la crianza y derivar rápido al especialista ante una alerta
- Los embalses del Segura ya suman 526 hectómetros y garantizan el riego de la huerta este año