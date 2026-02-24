México trata de mantener la normalidad de cara al Mundial de fútbol en medio de la ola de violencia

¿Se puede disputar un Mundial en una ciudad donde un cártel quema decenas de vehículos y comercios como respuesta a la caída de su líder? ¿Hay condiciones de seguridad para recibir a miles de turistas? Esa es la preocupación con la que amanece hoy México y el mundo tras la ola de violencia en Guadalajara por la caída del capo más buscado, Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’, escondido a tan solo cien kilómetros del estadio donde, por ejemplo, España se enfrentará a Uruguay en apenas cuatro meses.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quiso disipar cualquier duda sobre la permanencia de Guadalajara como sede del próximo Mundial de fútbol. “No hay ningún riesgo”, aseguró en su conferencia mañanera, al afirmar que existen “todas las garantías” en materia de seguridad para albergar el torneo. La mandataria insiste en que “se ha recuperado la normalidad”, pero en Jalisco, el estado feudo de ‘El Mencho’, aún se registran narco-bloqueos en carreteras y tiendas en llamas.

“Todavía pasan camionetas con hombres armados. No se acabó el problema, en cualquier minuto vuelven a incendiar carros”, cuenta a EL PERIÓDICO por teléfono una mujer que trabaja en una fonda cercana al Estadio Akron, el recinto en Guadalajara que acogerá cuatro de los encuentros de la fase de grupos. “Espero que no haya Mundial. En vez de preocuparse por el Mundial, deberían preocuparse por la seguridad de México. ¿Para qué vamos a traer gente a que viva el mismo miedo que nosotros?”, continúa la dueña del restaurante, que prefiere omitir su nombre por temor a que la maten. También prefiere “dejar de ganar dinero con el Mundial” a “que haya más posibilidad de atentados”.

"Condiciones óptimas"

La virulenta reacción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha puesto en alerta a la FIFA, que ha pedido una reunión extraordinaria con el gobierno mexicano para conocer la situación de seguridad. Las alarmas también se han encendido entre los países que disputarán partidos en Guadalajara, como puede leerse en las portadas de medios de España, Colombia o Corea del Sur. Los estatutos de la federación internacional de fútbol permiten retirar una sede del torneo si no se dan las condiciones óptimas, pero a día de hoy parece que todavía no es una opción.

Todo dependerá del alcance de la guerra intestina por la sucesión para encabezar el cártel más poderoso de México. En los últimos meses, se han asestado varios golpes contra el CJNG que han debilitado su estructura de mandos medios. Con el hijo mayor de ‘El Mencho’ en prisión, los candidatos que más suenan son su hijastro y su yerno. “El gobierno federal tiene tiempo suficiente para imponer el orden. La violencia actual se trata de una reacción visceral, pero en términos racionales al cártel no le interesa atacar a fuerzas gubernamentales, sino apaciguar las aguas”, comenta el politólogo Juan Carlos Montero, que, aun así, prevé un “ambiente enrarecido”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este martes, en el Palacio Nacional de Ciudad de México (México). / José Méndez / EFE

Fosas comunes

Alrededor del moderno estadio inaugurado hace poco más de una década se han encontrado decenas de fosas comunes con más de 500 bolsas con restos humanos. Jalisco es uno de los estados con más desapariciones en un México con cerca de 130.000 personas desaparecidas, donde el pasado año aumentó esta práctica criminal en detrimento del homicidio. Una postal que seguramente no verán los tres millones de visitantes que espera recibir Jalisco, que para junio contará con un descomunal despliegue de miles de policías y militares.

Noticias relacionadas

“Al cártel tampoco le interesa generar violencia, porque pierde clientes. Cualquier ataque aumentará la presión de Estados Unidos para combatirlos y ahora le interesa más reorganizarse y seguir con sus negocios”, indica el analista Javier Oliva. Guadalajara está regentada por el CJNG y es incluso habitual encontrarse a sus integrantes en los bares nocturnos de moda o en centros comerciales. “La plaza está controlada. Le llaman crimen organizado, porque tiene una estrategia y saben que no les conviene llamar la atención. Es más preocupante la delincuencia común”, agrega. Zapopan, la periferia del estadio donde normalmente juega Chivas, es uno de los municipios jalicenses con mayor índice de extorsión, pero no tanto de asesinatos, muestra del dominio impuesto por el cártel. La mitad de su millón y medio de población se siente insegura. Ahí mataron a tiros a una influencer en pleno directo o a un exalcalde. Ahí se disputará un Mundial, en un epicentro de sangre y horror.