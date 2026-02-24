Zelenski pide una fecha para la entrada de Ucrania en la UE en el cuarto aniversario de la guerra

Tras cuatro años de guerra y ante la intensificación de los contactos diplomáticos en busca de un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto, Ucrania agradece el respaldo de la Unión Europea desde el día de la invasión rusa, pero reclama una fecha concreta de entrada en el bloque, que podría ser clave para garantizar su seguridad.

"El futuro de una Ucrania segura y próspera está en la Unión Europea", han dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en un comunicado conjunto emitido cuando ambos se encontraban camino de Kiev. Pero Ucrania quiere saber exactamente cuándo será eso.

Durante un pleno extraordinario de la Eurocámara este lunes, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski ha pedido un calendario. "Es importante para nosotros recibir una fecha clara para entrar en la UE", ha dicho Zelenski, que se ha dirigido al hemiciclo por videoconferencia desde Kiev, donde tiene previsto reunirse con Costa y Von der Leyen.

La cuestión de la adhesión estará inevitablemente sobre la mesa. Desde Bruselas, la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania se ve como una afrenta al modelo económico, político y de seguridad europeo. Los europeos reconocen que es la seguridad del continente lo que está en juego en el frente ucraniano. Pero el proceso de adhesión es mucho más complejo.

En los últimos meses, se ha hablado de varias posibles fechas de entrada, desde 2027 hasta 2030. Pero fuentes comunitarias reconocen que el proceso de adhesión es un instrumento estratégico para la UE. No es solo la seguridad de Ucrania, sino el futuro de los Balcanes occidentales, por ejemplo, lo que está en juego. Y que cualquier decisión, por política que sea, debe responder a que el país cumpla con los criterios.

Garantías de seguridad

La adhesión de Ucrania a la UE es parte de la discusión sobre las garantías de seguridad. Es decir, qué necesita el país para asegurarse de que Rusia no lo invada otra vez. "Solo podemos hacerlo juntos", ha dicho Zelenski, que ha pedido a Europa y Estados Unidos que colaboren en este ámbito. "Debemos ser tan decididos y fuertes como lo fuimos cuando comenzó la invasión", ha dicho.

"Todos entendemos que no es una tarea fácil mantener la unidad y la cooperación transatlántica en las condiciones actuales", ha reconocido el presidente, que ha agradecido también los esfuerzos para mantener el vínculo entre Europa y EEUU. "En el desafiante entorno internacional y geopolítico actual, destacamos la importancia de mantener la solidaridad transatlántica y global con Ucrania", han dicho Costa y Von der Leyen.

Los europeos, eso sí, tienen un recado para Washington. Ante los rumores de presión a Ucrania por parte de la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que haga concesiones, la UE ha vuelto a marcar sus líneas rojas. Costa y Von der Leyen han asegurado que apoyan "todos los esfuerzos" por lograr la paz, pero han exigido una paz "con dignidad y seguridad a largo plazo" y "respeto" a la soberanía y la integridad territorial. "Ningún país puede anexionarse a su vecino. Las fronteras no pueden modificarse por la fuerza. El agresor no puede ser recompensado", han advertido.

Un apoyo, ¿inquebrantable?

El debate en el seno de la Eurocámara ha puesto de manifiesto que aunque existe una amplia mayoría en favor del apoyo a Ucrania y de la presión sobre Rusia, hay grietas. Hungría y Eslovaquia bloquearon el pasado lunes la adopción de sanciones contra el Kremlin. Una decisión duramente criticada por los eurodiputados.

"Su actitud vergonzosa pasará a la historia europea, etiquetándolos como traidores", ha dicho el eurodiputado Michael Ghaler. El popular alemán ha calificado al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y al eslovaco Robert Fico de "psycofans" del presidente ruso, Vladímir Putin, y "especuladores de la guerra". Para la colíder de los Verdes, Terry Reintke, Hungría y Eslovaquia no solo traicionan con sus acciones a Ucrania, sino también a Europa.

"El vigésimo paquete de sanciones es imprescindible y quien hoy bloquea las sanciones y la ayuda está debilitando Europa y fortaleciendo al agresor", ha dicho la líder de los socialistas en el Parlamento, Iratxe García Pérez. "Esta guerra nunca fue sólo contra Ucrania; es un ataque frontal contra el orden europeo", ha asegurado la eurodiputada española.

"La historia no nos juzgará por las palabras que hemos pronunciado, sino por el coraje que mostremos al garantizar que la luz de la libertad en Kiev siga brillando en la oscuridad de esta larga noche", ha dicho el líder de los conservadores Nicola Procaccini. El eurodiputado de Hermanos de Italia ha sido muy crítico con sus colegas de la derecha "que no se conmueven ante el sacrificio de un pueblo que le está mostrando al mundo entero lo que significa amar a su país".

Ayuda urgente

Orbán no solo ha bloqueado las sanciones, sino también un préstamo por valor de 90.000 millones a Ucrania, clave para garantizar la viabilidad económica del país durante los próximos dos años. "Es imperativo que Ucrania siga recibiendo la ayuda militar, financiera y humanitaria que necesita", ha dicho el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante una declaración este martes.

Costa y Von der Leyen han viajado este martes en Kiev y se reunirán con Zelenski, que ha agradecido a los líderes su esfuerzo por desbloquear el crédito. El presidente del Consejo Europeo, por su parte, ha presionado a Orbán advirtiéndole por carta de que las decisiones que se toman en el Consejo Europeo "deben ser respetadas" y su actitud vulnera el principio de cooperación leal por el que se rige el bloque.