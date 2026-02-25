Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski dice que la diplomacia no funcionará a menos que se presione más a Moscú

Una ceremonia de recuerdo a los ucranianos caídos en la guerra por la agresión de Rusia, este martes en Kiev, durante la visita de los líderes de la UE.

Una ceremonia de recuerdo a los ucranianos caídos en la guerra por la agresión de Rusia, este martes en Kiev, durante la visita de los líderes de la UE. / MARCIN OBARA / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

