En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Zelenski dice que la diplomacia no funcionará a menos que se presione más a Moscú
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rusia asegura haber derribado 69 drones ucranianos sobre nueve regiones rusas y el mar Negro
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 69 drones ucranianos sobre nueve regiones de Rusia y el mar Negro, según informó hoy el Ministerio de Defensa ruso. "Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 69 drones ucranianos de ala fija", indicó el mando castrense ruso en Telegram. Según Defensa, las regiones más afectadas fueron Briansk (24), la anexionada península ucraniana de Crimea (18) y la región de Smolensk (14).
Reino Unido afirma que la pérdida de "profesionales" fuerza a Rusia a depender de soldados "poco preparados"
Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han afirmado que "la mayoría" de los "profesionales" del Ejército de Tierra de Rusia que iniciaron la invasión de Ucrania hace cuatro años no están ya en sus puestos, lo que "fuerza" a Moscú a "depender de una gran masa de personal poco preparado" para continuar la guerra, desatada en 24 de febrero de 2022. Así, han señalado que "como parte de esta transición a la masa, Rusia está reestructurando sus fuerzas de vuelta a un concepto de fuerza de división", si bien "debido a la necesidad de aplicar presión constante sobre el frente, las tasas de bajas siguen siendo altas, lo que limita la capacidad de Rusia para formar unidades nuevas o reconstituir las existentes".
Países nórdicos y bálticos aportarán 12.500 millones de euros en ayuda a Kiev en 2026
Los países nórdicos y bálticos se comprometieron en Kiev este martes, día en que se cumplen cuatro años del inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania, a entregar unos 12.500 millones de euros (más de 14.000 millones de dólares) en 2026 en ayuda militar al país invadido.
En un comunicado conjunto, los primeros ministros de Noruega, Dinamarca, Suecia, Islandia, Estonia y Letonia, además de los presidentes de Lituania y Finlandia, manifestaron su condena a la guerra de agresión rusa contra Ucrania y reiteraron su compromiso con el apoyo a Kiev ante Moscú.
Guterres denuncia violaciones de DDHH "generalizadas" tras cuatro años de guerra en Ucrania
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha afirmado este martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU que "las violaciones de los Derechos Humanos" han sido "generalizadas" durante los cuatro años de guerra en Ucrania y ha asegurado que el conflicto "sigue siendo una mancha en nuestra conciencia colectiva".
"El coste humano es catastrófico. A pesar de esfuerzos diplomáticos sin precedentes, el año pasado fue el más letal para la población civil ucraniana desde 2022. Más de 15.000 civiles han sido asesinados en Ucrania desde el inicio de la invasión y más de 41.000 heridos", ha indicado durante su discurso, leído por la secretaria general adjunta de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, Rosemary Di Carlo.
Borrell: la guerra en Ucrania no terminará con un acuerdo de paz
El ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, advirtió este martes de que la guerra en Ucrania no terminará con un acuerdo de paz porque las condiciones que tendría que aceptar Kiev serían “totalmente inaceptables”. (Seguir leyendo)
Una bandera ucraniana de 100 metros recorre Alicante, la capital 'española' de la diáspora
Una gran bandera de Ucrania de cien metros de largo ha recorrido este martes las principales calles de la ciudad de Alicante, la provincia española con más refugiados de la diáspora por la guerra con Rusia en el día en que se cumplen cuatro años del conflicto.
Una pancarta titulada 'La victoria de Ucrania, la victoria del mundo' ha precedido la multitudinaria marcha con la bandera portada por varios centenares de personas desde la plaza de los Luceros en dirección al ayuntamiento para la lectura de un manifiesto donde se pide no olvidar una guerra en el otro extremo del continente europeo.
La Asamblea General de la ONU reafirma su compromiso con la soberanía de Ucrania y pide un alto el fuego
La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado una resolución que reafirma su "firme compromiso con la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Ucrania", incluyendo sus aguas territoriales, además de pedir "un alto el fuego inmediato, total e incondicional" cuando se cumplen cuatro años del inicio de la guerra el 24 de febrero de 2022.
El texto --aprobado este martes con 107 votos a favor, 51 abstenciones y 12 votos en contra, entre ellos el de Rusia-- hace un llamamiento a una paz "amplia, justa y duradera" de conformidad con el Derecho Internacional y la carta de Naciones Unidas.
Israel anuncia ayuda energética a Ucrania en el cuarto aniversario de la guerra
Israel ha anunciado este martes nueva ayuda energética a Ucrania en el marco del cuarto aniversario de la guerra lanzada por el presidente ruso, Vladimir Putin.
"Cuando el mundo conmemora cuatro años desde el comienzo de la guerra en Ucrania, Israel apoya al pueblo ucraniano", ha indicado el Ministerio de Exteriores israelí quien ha confirmado la entrega de 117 centrales eléctricas portátiles a la región de Kiev.
El acuerdo se ha concretado en una llamada del ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, con el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, centrada en las "urgentes necesidades energéticas".
Zelenski replica a Orbán que Rusia destruyó el oleoducto Druzhba y advierte del riesgo mortal para repararlo
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha replicado al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que fue Rusia quien destruyó el oleoducto Druzhba y que "no es la primera vez que lo hacen", por lo que le ha pedido que "si quiere bloquear algo como el apoyo financiero", que bloquee el dinero a Moscú y no el préstamo de 90.000 millones a Kiev con dinero de la UE.
Tras la decisión de este lunes de Budapest de bloquear el préstamo a Ucrania acordado por los líderes de los 27 Estados miembro, alegando que lo hacía en respuesta Kiev por estar boicoteando el suministro de crudo ruso a Hungría, este martes Zelenski ha respondido que no ha sido su país quien ha atacado el oleoducto Druzhba y ha apuntado al Kremlin.
El G7 apoya los intentos de Trump de "lograr la paz" en Ucrania y apuesta por garantizar la seguridad nuclear
Los líderes del G7 han mostrado este martes su apoyo a los intentos del presidente estadounidense, Donald Trump, de "lograr la paz" en Ucrania y se han comprometido así a trabajar de forma conjunta para garantizar la seguridad nuclear a medida que la invasión se adentra en su quinto año.
"Reafirmamos nuestro apoyo inquebrantable a Ucrania en la defensa de su integridad territorial y su derecho a existir, así como de su libertad, soberanía e independencia. Expresamos nuestro continuo apoyo a los esfuerzos del presidente Trump por lograr estos objetivos mediante el inicio de un proceso de paz y la negociación directa entre las partes", han afirmado en un comunicado conjunto.
- La Generalitat afirma que la única fórmula para devolver las viviendas protegidas de Alicante es poniéndolas a la venta de forma legal
- Cinco jóvenes de entre 18 y 24 años de una misma familia consiguieron una vivienda protegida en Les Naus de Alicante
- Un patrullero de la Armada atraca este martes en El Campello y podrá ser visitado por la tarde
- Caos en los accesos a Alicante: retenciones en la A-70 y un accidente en la N-332 complican la mañana
- Marcela, una argentina afincada en Benalúa, habla sobre Alicante: 'Vivir en un lugar donde el 90% de la gente está feliz es un plus
- El TSJ da seis meses para presentar el proyecto de demolición de las torres de Punta Llisera de Benidorm
- De turista a residente internacional y con pago al contado: así ha cambiado el perfil de los extranjeros que compran casas en España
- Torrevieja devuelve a la Generalitat 615.000 euros de ayudas sociales sin gastar y 32.000 euros en intereses