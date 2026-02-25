Control de acceso
Japón introducirá una autorización electrónica de viaje obligatorio en el 2028 a semejanza de EEUU
Sanae Takaichi, la primera ministra japonesa, asegura que la intención de este proyecto es impedir la llegada de «extranjeros indeseables»
Redacción
Mirándose en el modelo de EEUU, donde se impone un permiso electrónico obligatorio para entrar en el país -ESTA-, Japón requerirá su propia autorización digital de control previo, JESTA -Japan Electronic System for Travel Authorization)-, para entrar en el país a partir del 2028.
Sanae Takaichi, la primera ministra japonesa, asegura que la intención de este proyecto es impedir la llegada de «extranjeros indeseables».
El trámite electrónico será obligatorio para viajeros que actualmente no necesitan visado para estancias cortas en Japón. Es decir, visitantes de países con exención de visa (como España, la mayor parte de la UE, EEUU y Australia, entre otros) que suelen poder entrar por turismo o negocios por un periodo de hasta días sin tramitar visa.
Pago de tasas
El trámite deberá realizarse online antes de viajar al país nipón a través de un formulario electrónico con tus datos personales y detalles del viaje. Conlleva el pago de una tasa, similar a la de otros países con sistemas parecidos pero aún por deteminar. Sin autorización, no será posible el embarque ya que las aerolíneas están obligadas a comprobar la vigencia del documento En referencia a la validez, podría durar varios años, lo que permitiría múltiples visitas dentro de ese periodo sin volver a solicitarla antes de cada viaje.
La primera mujer presidenta del país asiático llegó al poder el 21 de octubre de 2025 y su recién estrenado mandato promete ser una revolución. Asegura que quiere ayudar a que los visitantes «no problemáticos» vayan a Japón, aunque en la práctica esta medida pueda ser un obstáculo.
- La Generalitat afirma que la única fórmula para devolver las viviendas protegidas de Alicante es poniéndolas a la venta de forma legal
- Cinco jóvenes de entre 18 y 24 años de una misma familia consiguieron una vivienda protegida en Les Naus de Alicante
- Un patrullero de la Armada atraca este martes en El Campello y podrá ser visitado por la tarde
- Caos en los accesos a Alicante: retenciones en la A-70 y un accidente en la N-332 complican la mañana
- Marcela, una argentina afincada en Benalúa, habla sobre Alicante: 'Vivir en un lugar donde el 90% de la gente está feliz es un plus
- El TSJ da seis meses para presentar el proyecto de demolición de las torres de Punta Llisera de Benidorm
- De turista a residente internacional y con pago al contado: así ha cambiado el perfil de los extranjeros que compran casas en España
- Torrevieja devuelve a la Generalitat 615.000 euros de ayudas sociales sin gastar y 32.000 euros en intereses