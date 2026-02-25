Tensión en el Caribe
Cuba mata a cuatro tripulantes de una embarcación civil de Estados Unidos
La Guardia Fronteriza de Cuba asegura que la embarcación no obedeció el alto y abrió fuego contra la patrulla en Villa Clara
EFE
La Tropa Guardafrontera cubana mató este miércoles a cuatro tripulantes de una lancha rápida procedente de EE.UU. que no obedeció cuando se le dio el alto en aguas territoriales y abrió fuego contra la embarcación policial, informó el Ministerio del Interior (Minint).
El comunicado indicó asimismo que otras seis personas de la lancha rápida resultaron heridas, así como "el comandante de la embarcación cubana", en la que patrullaban en total cinco personas. Todos los lesionados "fueron evacuados y recibieron asistencia médica".
El Minint no aportó datos sobre las identidades o las posibles motivaciones de los integrantes de la lancha rápida. El suceso se registró en el cayo Falcones, provincia de Villa Clara (centro de Cuba).
- La Generalitat afirma que la única fórmula para devolver las viviendas protegidas de Alicante es poniéndolas a la venta de forma legal
- Cinco jóvenes de entre 18 y 24 años de una misma familia consiguieron una vivienda protegida en Les Naus de Alicante
- Un patrullero de la Armada atraca este martes en El Campello y podrá ser visitado por la tarde
- El gestor de la cooperativa tiene un ático en Les Naus de Alicante que ha pedido permiso a Vivienda para vender
- Caos en los accesos a Alicante: retenciones en la A-70 y un accidente en la N-332 complican la mañana
- Marcela, una argentina afincada en Benalúa, habla sobre Alicante: 'Vivir en un lugar donde el 90% de la gente está feliz es un plus
- El TSJ da seis meses para presentar el proyecto de demolición de las torres de Punta Llisera de Benidorm
- La playa de El Pinet en Elche recupera su esplendor