Guerra en el este de Europa
Rusia derriba 69 drones ucranianos sobre nueve regiones rusas y el mar Negro
Ucrania y Rusia intercambian a diario ataques con drones y misiles contra sus infraestructuras críticas, como parte de una táctica de desgaste dirigida a socavar el potencial enemigo
EFE
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la nodhe del miércoles 69 drones ucranianos sobre nueve regiones de Rusia y el mar Negro, según ha informado el Ministerio de Defensa ruso. Ucrania y Rusia intercambian a diario ataques con drones y misiles contra sus infraestructuras críticas, como parte de una táctica de desgaste dirigida a socavar el potencial enemigo.
"Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 69 drones ucranianos de ala fija", indicó el mando castrense ruso en Telegram. Según Defensa, las regiones más afectadas fueron Briansk (24), la anexionada península ucraniana de Crimea (18) y la región de Smolensk (14).
También fueron derribados drones sobre las regiones de Tula, Oriol, Kursk, Kaluga, Bélgorod y la región de Moscú. Sobre el mar Negro fueron aniquilados tres drones, indicó el mando militar ruso.
Durante la pasada noche las autoridades aeronáuticas rusas no informaron del cese de operaciones de aeropuertos, y los gobernadores de las mencionadas regiones tampoco publicaron datos sobre posibles daños en los lugares de los hechos.
Ucrania y Rusia intercambian a diario ataques con drones y misiles contra sus infraestructuras críticas, como parte de una táctica de desgaste dirigida a socavar el potencial enemigo.
- La Generalitat afirma que la única fórmula para devolver las viviendas protegidas de Alicante es poniéndolas a la venta de forma legal
- Cinco jóvenes de entre 18 y 24 años de una misma familia consiguieron una vivienda protegida en Les Naus de Alicante
- Un patrullero de la Armada atraca este martes en El Campello y podrá ser visitado por la tarde
- Caos en los accesos a Alicante: retenciones en la A-70 y un accidente en la N-332 complican la mañana
- Marcela, una argentina afincada en Benalúa, habla sobre Alicante: 'Vivir en un lugar donde el 90% de la gente está feliz es un plus
- El TSJ da seis meses para presentar el proyecto de demolición de las torres de Punta Llisera de Benidorm
- De turista a residente internacional y con pago al contado: así ha cambiado el perfil de los extranjeros que compran casas en España
- Torrevieja devuelve a la Generalitat 615.000 euros de ayudas sociales sin gastar y 32.000 euros en intereses