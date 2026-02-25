Corrupción en guerra
Zelenski anuncia una purga dentro de los servicios de seguridad de Ucrania: "Ya han comenzado las detenciones"
Redacción
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha informado este miércoles del comienzo de una purga dentro del Sistema de Servicio de Ucrania (SBU) de todos aquellos funcionarios cuyos intereses no coincidan con los del país. "Ya hay resultados, ya han comenzado los arrestos pertinentes", ha contado.
"He dado indicaciones a Yevheni Jmara y Oleksandr Poklad --jefes interinos del SBU-- para depurar del servicio a aquellos cuyos intereses no son los de Ucrania", ha anunciado Zelenski, incidiendo en que "todos los que ocupan cargos gubernamentales deben trabajar por y por el bien de Ucrania".
Jmara asumió la dirección del SBU de manera interina a principios de año, tras la renuncia de Vasil Maliuk, considerado el artífice de algunas de las operaciones más destacadas de las fuerzas ucranianas durante la guerra, como los ataques de junio de 2025 contra el puente de Crimea y bases aéreas rusas.
No obstante, su papel al frente del SBU --del que sigue formando parte como jefe de "operaciones asimétricas"-- estuvo también marcado por las operaciones que realizó contra organismos anticorrupción, que generó críticas tanto dentro de Ucrania, como entre sus socios internacionales.
