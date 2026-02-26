Bruselas alerta del aumento de radicalización de menores en línea en agenda antiterrorista

La Comisión Europea alertó este jueves del aumento de la radicalización de menores en línea y sostuvo que los jóvenes "son cada vez más blanco de ataques" en la red, así como del creciente mal uso de las tecnologías digitales las redes sociales y la inteligencia artificial (IA), factores que "están transformando la actividad terrorista".

Así se desprende de la nueva agenda comunitaria para la prevención y combate del terrorismo, que viene a sustituir a la anterior, en vigor entre 2020 y 2025, y que establece el camino a seguir para reforzar la respuesta colectiva de Europa ante amenazas terroristas y extremistas violentas en evolución.

La Comisión apuntó además "los acontecimientos geopolíticos y la participación de actores estatales y no estatales" como factores que "deterioran aún más el panorama de amenazas", para lo que propuso un aumento de la previsión y resiliencia de la UE, así como mejoras en la seguridad de personas en línea y fuera de ella.

"El número de menores involucrados en terrorismo y extremismo violento ha aumentado muy marcadamente en toda Europa. En 2024, casi un tercio de los sospechosos de terrorismo en la UE tenían menos de 20 años, mientras que el más joven sólo tenía 12 años", dijo en rueda de prensa la vicepresidenta de la Comisión para la Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen.

La agenda está basada en seis pilares que van desde el anticipo de amenazas y la prevención de la radicalización hasta las respuestas a los ataques y la cooperación internacional en esta materia.

Prevención de radicalización en menores

El programa propone un aumento de los recursos y capacidades de análisis de inteligencia a nivel de la Unión Europea (UE), de los refuerzos en las capacidades de apoyo analítico de Europol -incluidas las capacidades de inteligencia de código abierto-, y en la investigación en materia de seguridad sobre lo que la Comisión denominó "tecnologías emergentes".

Esto incluye la IA, los criptoactivos, los drones y las armas impresas en 3D, cuya producción se propuso perseguir en una nueva propuesta de directiva sobre tráfico ilícito de armas presentada también este jueves.

Igualmente, se propuso prevenir la radicalización de menores con herramientas prácticas así como un programa dotado con 5 millones de euros para "la participación y el empoderamiento de las comunidades" que apoya proyectos centrados en la capacitación de los jóvenes en resiliencia digital y cohesión comunitaria.

"Por supuesto, sabemos que los terroristas no pelean de manera justa. Explotan cualquier debilidad que encuentran y, lo que es más preocupante en realidad, más preocupante de todo, apuntan a nuestros niños", aseveró el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner.

En cuanto a la protección de las personas, se planteó revisar el reglamento sobre contenidos terroristas en línea y reforzar la cooperación voluntaria con proveedores de servicios, así como aumentar la seguridad en espacios públicos e infraestructuras críticas.

Por último, la agenda contempla una respuesta "rápida y eficaz" a las amenazas y ataques, lo que requiere "una cooperación judicial y policial sólida", incluida la intensificación de la lucha contra la financiación del terrorismo y el posible uso indebido de fondos de la UE para promover el extremismo y el terrorismo.

Noticias relacionadas

Para ello, se buscará mejorar el seguimiento de la financiación incluso mediante criptomonedas y pagos en línea, y se revisarán los mandatos de Europol y Eurojust, cuya cooperación externa con terceros países en materia de la lucha contra el terrorismo también se reforzará.