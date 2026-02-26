En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Zelenski dice que la diplomacia no funcionará a menos que se presione más a Moscú
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rusia asegura haber derribado 77 drones ucranianos en las últimas doce horas
Las defensas antiaéreas rusas derribaron 77 drones ucranianos de ala fija en las últimas doce horas, según informó hoy el Ministerio de Defensa ruso. El mando militar ruso informó en dos partes publicados en Telegram de la intercepción y el derribo de 60 drones entre las 20:00 hora local y las 23:00 del miércoles, y otros 17, antes de las 07:00 hora local del jueves. El mayor número de drones fue aniquilado sobre la anexionada península de Crimea (27) y en la fronteriza región de Bélgorod (17).
Los ataques rusos dejan al menos un muerto y más de 20 heridos en el este de Ucrania
Una serie de ataques rusos ha dejado en la madrugada de este jueves al menos un muerto en Zaporiyia y una veintena de heridos repartidos entre esta provincia, Járkov y Dnipropetrovsk, las tres en el este del país, mientras que la capital, Kiev, también ha recibido bombardeos, aunque sólo se han registrado daños materiales e incendios controlados. "Una persona ha muerto y ocho han resultado heridas como consecuencia de los ataques enemigos en Zaporiyia y el distrito de Polohivski", próximo a la ciudad, según ha informado a través de redes sociales el gobernador de la región, Iván Fedorov.
Rusia ataca las ciudades de Kiev, Krivi Rig, Zaporiyia y Járkov
Rusia lanzó durante la pasada noche un ataque con drones de larga distancia y misiles que tuvo entre sus objetivos las ciudades de Kiev, Krivi Rig, Zaporiyia y Járkov. En la capital, el bombardeo ha causado daños materiales en tres distritos, sin que de momento se conozcan víctimas, según informó el alcalde, Vitali Klichkó. En Krivi Rig, una ciudad industrial situada en la región de Dnipropetrovsk del centro-este de Ucrania, una persona ha resultado herida por el impacto de un dron de ataque Shahed ruso-iraní en un edificio residencial.
Rusia acusa a Ucrania de emplear "sustancias tóxicas" contra contra militares y civiles
El Ministerio de Exteriores de Rusia ha acusado este jueves al Ejército ucraniano de emplear "sistemáticamente sustancias tóxicas" contra militares y civiles rusos en las zonas en las que continúan los combates, en vísperas de una nueva ronda de negociaciones trilaterales entre Kiev y Moscú y con Estados Unidos. "Las Fuerzas Armadas ucranianas, en violación de sus obligaciones internacionales en virtud de la Convención sobre las Armas Químicas, utilizan sistemáticamente sustancias tóxicas contra militares y civiles rusos en la zona especial de operaciones militares", ha denunciado en declaraciones al portal ruso Tass el director del Departamento de Organizaciones Internacionales del Ministerio, Kirill Logvinov, aludiendo al área donde tiene lugar el grueso de las hostilidades entre ambos ejércitos.
Ucrania cifra en más 1.700 los combatientes africanos que luchan junto al Ejército ruso
El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha cifrado este miércoles en más de 1.700 los combatientes africanos que luchan del bando ruso en el contexto de la invasión de Ucrania.
"Según nuestros datos, hasta el día de hoy más de 1.780 ciudadanos del continente africano están combatiendo en el ejército ruso. Es decir, estamos hablando de mercenarios", ha afirmado en el contexto de la visita del ministro de Exteriores de Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, a Kiev.
Zelenski afirma que Trump apoya la reunión a tres de marzo como antesala de un encuentro de líderes
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha revelado este miércoles que su homólogo estadounidense, Donald Trump, está a favor de que la reunión tripartita entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos prevista para el mes de marzo sirva como paso previo a un encuentro de líderes, una demanda en la que vienen incidido Kiev desde hace tiempo.
En una conversación telefónica, ambos líderes han hablado, entre otras cuestiones, de los asuntos que las delegaciones estadounidense y ucraniana tiene previsto tratar este jueves en la ciudad suiza de Ginebra, así como de los preparativos de esa futura cita a tres.
Vance ve avances con Moscú y Kiev y espera que sientan "que lograron lo suficiente para poner fin a la matanza"
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha señalado este miércoles que ve avances en las conversaciones con Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra, que entra en su quinto año, insistiendo en que espera que sientan "que lograron lo suficiente para poner fin a la matanza".
"Somos optimistas y creemos que podemos llegar a un punto en el que tanto los rusos como los ucranianos sientan que han logrado lo suficiente como para poner fin a la matanza. Eso es lo que el presidente nos ha encomendado hacer", ha indicado en declaraciones a la cadena Fox News.
Zelenski anuncia una purga dentro de los servicios de seguridad de Ucrania: "Ya han comenzado las detenciones"
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha informado este miércoles del comienzo de una purga dentro del Sistema de Servicio de Ucrania (SBU) de todos aquellos funcionarios cuyos intereses no coincidan con los del país. "Ya hay resultados, ya han comenzado los arrestos pertinentes", ha contado.
"He dado indicaciones a Yevheni Jmara y Oleksandr Poklad --jefes interinos del SBU-- para depurar del servicio a aquellos cuyos intereses no son los de Ucrania", ha anunciado Zelenski, incidiendo en que "todos los que ocupan cargos gubernamentales deben trabajar por y por el bien de Ucrania".
Ucrania resiste exhausta la presión rusa en el frente al entrar en el quinto año de guerra
Un ejército ucraniano exhausto y falto de hombres mantiene la línea del frente al entrar este miércoles en el quinto año de la invasión de Rusia, que promete alcanzar sus objetivos en el campo de batalla, mientras que Ucrania confía en el éxito del plan de su nuevo ministro de Defensa.
El equilibrio de fuerzas en el campo de batalla sigue siendo un factor esencial para determinar el desenlace de la guerra en paralelo a las reuniones que mantienen ucranianos y rusos bajo mediación estadounidense para tratar de acordar un alto el fuego.
En un contexto en el que Moscú insiste en lograr el control total de la región oriental del Donbás y Kiev se niega a ceder más territorio sin garantías de seguridad firmes por parte de sus socios extranjeros, la mayoría de los ucranianos asume que la guerra continuará a lo largo de todo el año.
Rusia tilda la resolución de la ONU sobre Ucrania de "antirrusa" e "imparcial" y habla de "maniobras torpes"
Las autoridades de Rusia han tildado este miércoles de "antirrusa" e "imparcial" la resolución aprobada el martes por la Asamblea General de Naciones Unidas, que reafirma su compromiso con la soberanía de Ucrania y pide nuevamente un alto el fuego, al tiempo que han afirmado que estos documentos esconden "maniobras torpes" por parte de Ucrania y sus socios.
El Ministerio de Exteriores ruso ha indicado en un comunicado que la resolución, adoptada con motivo del cuarto aniversario del inicio de la guerra, es un producto "ucraniano-europeo" y es, "en esencia, tan dañino como la propia intención de sus autores".
